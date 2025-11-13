$42.040.02
Постачав окупантам БПЛА та сотні авто: у Чернівцях заочно засудили ексгубернатора рф

Київ • УНН

 • 2912 перегляди

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив колишнього губернатора ростовської області рф васілія голубєва до 7 років позбавлення волі. Він фінансував армію рф, постачав зброю, безпілотники та сотні автомобілів окупантам.

Постачав окупантам БПЛА та сотні авто: у Чернівцях заочно засудили ексгубернатора рф

Колишнього губернатора ростовської області рф, який від початку повномасштабного вторгнення забезпечував фінансування армії рф, заочно засуджено до 7 років. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Чернівців, який визнав зібрані Службою безпеки України докази щодо російського окупанта беззаперечними.

Про це інформує УНН, посилаючись на Управління СБУ в Чернівецькій області.

Деталі

Правоохоронці кажуть, що йдеться про васілія голубєва. Той був губернатором ростовської області рф протягом 2010-2024 років.

За даними слідства, голубєв постачав російським військам зброю, безпілотники, сотні автомобілів, амуніцію, спецтехніку і спецобладнання для проведення так званої "сво". Він особисто виїжджав на окуповані території України та передавав російським військовим "допомогу", зібрану підлеглими йому державними установами, фондами та підконтрольними організаціями.

Крім того, посадовець організовував і фінансував виплати різним категоріям учасників війни, розв’язаної росією проти України. Його активність активно висвітлювали російські пропагандистські медіа.

СБУ ідентифікувала командира рф, який наказав розстріляти мирних жителів у Куп'янську09.10.25, 14:23 • 3021 перегляд

Суд розглянув справу і заочно визнав фігуранта винним за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України за попередньою змовою групою осіб). Окупанту призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Раніше про підозру повідомили колишньому викладачу одного з харківських вишів, який розробляв і передавав технічні матеріали, котрі могли бути використані рф для створення ударних безпілотників, зокрема дронів типу "Герань". Діяльністю на користь ворога чоловік займався упродовж жовтня 2022-серпня 2024 року.

Нагадаємо

До суду також скеровано обвинувальний акт щодо бізнесмена з Львівщини, співвласника готелю в окупованій Ялті, який свідомо співпрацював з державою-агресором рф. Попри обізнаність про незаконність окупації території АР Крим, він продовжив господарську діяльність і вступив у взаємодію з окупаційними органами влади та силовими структурами рф. На активи обвинуваченого накладено арешт, зокрема, на нерухомість, земельні ділянки, паркомісця та корпоративні права.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніКримінал та НП
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Львівська область
Служба безпеки України
Ялта
Україна
Чернівці
Харків