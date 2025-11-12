Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру
Київ • УНН
Викладач одного із харківських "вишів" передавав росіянам технічні розробки для покращення БпЛА "Герань", йому оголошено про підозру.
Колишній викладач одного з харківських вишів розробляв і передавав технічні матеріали, які могли бути використані рф для створення ударних безпілотників, зокрема дронів типу "Герань". За роботу на ворогу зловмиснику оголошену про підозру. Про це інформує УНН з посиланням на ОГП.
Деталі
За версією слідства, йдеться про системну підготовку та передачу рф передпроєктних пропозицій, креслень і наукових звітів із технічними розрахунками двигунів і систем запуску. Зокрема, подібною діяльністю на користь ворога чоловік займався упродовж жовтня 2022-серпня 2024 року.
Експертиза підтвердила, що матеріали, надані ним, мають військове призначення і можуть бути використані для розробки, випробувань та виробництва бойових БПЛА. Передання таких технологій, за оцінкою фахівців, могло завдати шкоди обороноздатності України.
У підозрюваного вилучили електронні носії з листуванням і доказами пересилання технічних матеріалів російським співробітникам, залученим до виробництва дронів.
Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Під час судового засідання обвинувачений вину не визнав.
Нагадаємо
Як стало відомо раніше, росія продовжує модернізувати дрони "герань-2" (Shahed-136) за участі Ірану. Але у низці видів російських дронів і ракет ідентифіковано компоненти не тільки Тегерану, але й з інших куточків світу.
Нагадаємо, тим часом контррозвідка СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який готував підрив магістрального газопроводу на сході України. Зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання Харківської та Полтавської областей.