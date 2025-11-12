Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20628 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50106 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46674 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 49996 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47858 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43872 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59805 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62881 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132011 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50669 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69496 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45781 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65149 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13172 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23004 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22549 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61794 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62008 перегляди
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру

Київ • УНН

 • 16584 перегляди

Викладач одного із харківських "вишів" передавав росіянам технічні розробки для покращення БпЛА "Герань", йому оголошено про підозру.

Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру

Колишній викладач одного з харківських вишів розробляв і передавав технічні матеріали, які могли бути використані рф для створення ударних безпілотників, зокрема дронів типу "Герань". За роботу на ворогу зловмиснику оголошену про підозру. Про це інформує УНН з посиланням на ОГП.

Деталі

За версією слідства, йдеться про системну підготовку та передачу рф передпроєктних пропозицій, креслень і наукових звітів із технічними розрахунками двигунів і систем запуску. Зокрема, подібною діяльністю на користь ворога чоловік займався упродовж жовтня 2022-серпня 2024 року.

Експертиза підтвердила, що матеріали, надані ним, мають військове призначення і можуть бути використані для розробки, випробувань та виробництва бойових БПЛА. Передання таких технологій, за оцінкою фахівців, могло завдати шкоди обороноздатності України.

У підозрюваного вилучили електронні носії з листуванням і доказами пересилання технічних матеріалів російським співробітникам, залученим до виробництва дронів.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час судового засідання обвинувачений вину не визнав.

Нагадаємо

Як стало відомо раніше, росія продовжує модернізувати дрони "герань-2" (Shahed-136) за участі Ірану. Але у низці видів російських дронів і ракет ідентифіковано компоненти не тільки Тегерану, але й з інших куточків світу.

Нагадаємо, тим часом контррозвідка СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який готував підрив магістрального газопроводу на сході України. Зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання Харківської та Полтавської областей. 

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Техніка
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Полтавська область
Україна