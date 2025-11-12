Экс-преподаватель харьковского вуза разрабатывал для РФ чертежи для создания "Гераней" – ему объявили подозрение
Киев • УНН
Преподаватель одного из харьковских вузов передавал россиянам технические разработки для улучшения БПЛА "Герань", ему объявлено о подозрении.
Бывший преподаватель одного из харьковских вузов разрабатывал и передавал технические материалы, которые могли быть использованы РФ для создания ударных беспилотников, в частности дронов типа "Герань". За работу на врага злоумышленнику объявлено о подозрении.
Об этом информирует УНН со ссылкой на ОГП.
По версии следствия, речь идет о системной подготовке и передаче РФ предпроектных предложений, чертежей и научных отчетов с техническими расчетами двигателей и систем запуска. В частности, подобной деятельностью в пользу врага мужчина занимался в течение октября 2022-августа 2024 года.
Экспертиза подтвердила, что предоставленные им материалы имеют военное назначение и могут быть использованы для разработки, испытаний и производства боевых БПЛА. Передача таких технологий, по оценке специалистов, могла нанести ущерб обороноспособности Украины.
У подозреваемого изъяли электронные носители с перепиской и доказательствами пересылки технических материалов российским сотрудникам, задействованным в производстве дронов.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал.
Как стало известно ранее, Россия продолжает модернизировать дроны "Герань-2" (Shahed-136) с участием Ирана. Но в ряде видов российских дронов и ракет идентифицированы компоненты не только Тегерана, но и из других уголков мира.
