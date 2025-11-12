$42.010.06
Графики отключений электроэнергии
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Германия
Франция
Социальная сеть
Техника
Отопление
Бильд
Сериал

Экс-преподаватель харьковского вуза разрабатывал для РФ чертежи для создания "Гераней" – ему объявили подозрение

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

Преподаватель одного из харьковских вузов передавал россиянам технические разработки для улучшения БПЛА "Герань", ему объявлено о подозрении.

Экс-преподаватель харьковского вуза разрабатывал для РФ чертежи для создания "Гераней" – ему объявили подозрение

Бывший преподаватель одного из харьковских вузов разрабатывал и передавал технические материалы, которые могли быть использованы РФ для создания ударных беспилотников, в частности дронов типа "Герань". За работу на врага злоумышленнику объявлено о подозрении.

Об этом информирует УНН со ссылкой на ОГП.

По версии следствия, речь идет о системной подготовке и передаче РФ предпроектных предложений, чертежей и научных отчетов с техническими расчетами двигателей и систем запуска. В частности, подобной деятельностью в пользу врага мужчина занимался в течение октября 2022-августа 2024 года.

Экспертиза подтвердила, что предоставленные им материалы имеют военное назначение и могут быть использованы для разработки, испытаний и производства боевых БПЛА. Передача таких технологий, по оценке специалистов, могла нанести ущерб обороноспособности Украины.

У подозреваемого изъяли электронные носители с перепиской и доказательствами пересылки технических материалов российским сотрудникам, задействованным в производстве дронов.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал.

Как стало известно ранее, Россия продолжает модернизировать дроны "Герань-2" (Shahed-136) с участием Ирана. Но в ряде видов российских дронов и ракет идентифицированы компоненты не только Тегерана, но и из других уголков мира.

Напомним, тем временем контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки, который готовил подрыв магистрального газопровода на востоке Украины. Злоумышленник должен был заложить самодельное взрывное устройство возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение Харьковской и Полтавской областей.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Техника
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Полтавская область
Украина