Ексклюзив
11:29 • 5086 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 19527 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 23905 перегляди
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 16797 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 17203 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 27194 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 15816 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15391 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом
9 жовтня, 01:15 • 16708 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26642 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 23905 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 27194 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 62283 перегляди
СБУ ідентифікувала командира рф, який наказав розстріляти мирних жителів у Куп'янську

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

СБУ встановила командира 121-го полку РФ Андрія Сиротюка, який 2 жовтня 2025 року наказав розстріляти трьох цивільних у Куп'янську. Російські військові, переодягнені в цивільний одяг, проникли на околиці міста та розстріляли двох чоловіків і жінку, які намагалися евакуюватися.

СБУ ідентифікувала командира рф, який наказав розстріляти мирних жителів у Куп'янську

Служба безпеки України ідентифікувала командира російської армії, який віддав наказ розстріляти трьох мирних жителів у Куп’янську 2 жовтня 2025 року. Встановлено, що злочин скоїли військові 121-го полку під командуванням громадянина рф андрія сиротюка. По це повідомили в СБУ, пише УНН.

Деталі

За даними СБУ, командира 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії рф андрія сиротюка викрито як причетного до жорстокого розстрілу трьох цивільних мешканців Куп’янська. Трагедія сталася 2 жовтня, коли російські військові, перевдягнені у цивільний одяг, проникли на околиці міста під виглядом місцевих жителів.

Окупант на Харківщині розстріляв трьох цивільних - ГУР03.10.25, 18:48 • 4276 переглядiв

За матеріалами справи, щоб посіяти паніку у прифронтовому місті, військові ворога перевдягнулися у цивільне вбрання і під виглядом місцевих жителів проникли на околиці Куп’янська. Тоді рашисти майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України 

– повідомили в СБУ.

Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. У Службі безпеки зазначили, що збирають докази для передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду.

На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військові24.09.25, 12:57 • 11595 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
Куп'янськ