СБУ ідентифікувала командира рф, який наказав розстріляти мирних жителів у Куп'янську
Київ • УНН
СБУ встановила командира 121-го полку РФ Андрія Сиротюка, який 2 жовтня 2025 року наказав розстріляти трьох цивільних у Куп'янську. Російські військові, переодягнені в цивільний одяг, проникли на околиці міста та розстріляли двох чоловіків і жінку, які намагалися евакуюватися.
Служба безпеки України ідентифікувала командира російської армії, який віддав наказ розстріляти трьох мирних жителів у Куп’янську 2 жовтня 2025 року. Встановлено, що злочин скоїли військові 121-го полку під командуванням громадянина рф андрія сиротюка. По це повідомили в СБУ, пише УНН.
Деталі
За даними СБУ, командира 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії рф андрія сиротюка викрито як причетного до жорстокого розстрілу трьох цивільних мешканців Куп’янська. Трагедія сталася 2 жовтня, коли російські військові, перевдягнені у цивільний одяг, проникли на околиці міста під виглядом місцевих жителів.
Окупант на Харківщині розстріляв трьох цивільних - ГУР03.10.25, 18:48 • 4276 переглядiв
За матеріалами справи, щоб посіяти паніку у прифронтовому місті, військові ворога перевдягнулися у цивільне вбрання і під виглядом місцевих жителів проникли на околиці Куп’янська. Тоді рашисти майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України
Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. У Службі безпеки зазначили, що збирають докази для передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду.
На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військові24.09.25, 12:57 • 11595 переглядiв