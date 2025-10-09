СБУ идентифицировала командира РФ, приказавшего расстрелять мирных жителей в Купянске
Киев • УНН
СБУ установила командира 121-го полка РФ Андрея Сиротюка, который 2 октября 2025 года приказал расстрелять трех гражданских в Купянске. Российские военные, переодетые в гражданскую одежду, проникли на окраины города и расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться.
Служба безопасности Украины идентифицировала командира российской армии, отдавшего приказ расстрелять трех мирных жителей в Купянске 2 октября 2025 года. Установлено, что преступление совершили военные 121-го полка под командованием гражданина РФ Андрея Сиротюка. Об этом сообщили в СБУ, пишет УНН.
Подробности
По данным СБУ, командир 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ Андрей Сиротюк разоблачен как причастный к жестокому расстрелу трех гражданских жителей Купянска. Трагедия произошла 2 октября, когда российские военные, переодетые в гражданскую одежду, проникли на окраины города под видом местных жителей.
По материалам дела, чтобы посеять панику в прифронтовом городе, военные врага переоделись в гражданскую одежду и под видом местных жителей проникли на окраины Купянска. Тогда рашисты почти в упор расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться из города вглубь территории Украины
Расследование ведется по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. В Службе безопасности отметили, что собирают доказательства для передачи материалов в Международный уголовный суд.
