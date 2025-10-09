СБУ идентифицировала командира РФ, приказавшего расстрелять мирных жителей в Купянске

$41.400.09
Эксклюзив
11:29 • 3970 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 17234 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 21933 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 15748 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 16303 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 25901 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 15481 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15347 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16680 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26604 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Президент Финляндии сегодня встретится с Трампом: будут говорить о войне в Украине
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодня
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 21958 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 25914 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 61397 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Виктор Орбан
Игорь Клименко
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Черниговская область
Венгрия
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
Netflix делает игры доступными на телевизорах
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
Лекарственные средства
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

СБУ идентифицировала командира РФ, приказавшего расстрелять мирных жителей в Купянске

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 898 просмотра

СБУ установила командира 121-го полка РФ Андрея Сиротюка, который 2 октября 2025 года приказал расстрелять трех гражданских в Купянске. Российские военные, переодетые в гражданскую одежду, проникли на окраины города и расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться.

СБУ идентифицировала командира РФ, приказавшего расстрелять мирных жителей в Купянске

Служба безопасности Украины идентифицировала командира российской армии, отдавшего приказ расстрелять трех мирных жителей в Купянске 2 октября 2025 года. Установлено, что преступление совершили военные 121-го полка под командованием гражданина РФ Андрея Сиротюка. Об этом сообщили в СБУ, пишет УНН.

Подробности

По данным СБУ, командир 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ Андрей Сиротюк разоблачен как причастный к жестокому расстрелу трех гражданских жителей Купянска. Трагедия произошла 2 октября, когда российские военные, переодетые в гражданскую одежду, проникли на окраины города под видом местных жителей.

Оккупант в Харьковской области расстрелял троих гражданских - ГУР03.10.25, 18:48 • 4276 просмотров

По материалам дела, чтобы посеять панику в прифронтовом городе, военные врага переоделись в гражданскую одежду и под видом местных жителей проникли на окраины Купянска. Тогда рашисты почти в упор расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться из города вглубь территории Украины 

– сообщили в СБУ.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. В Службе безопасности отметили, что собирают доказательства для передачи материалов в Международный уголовный суд.

В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военные24.09.25, 12:57 • 11594 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Украина
Купянск