Оккупант в Харьковской области расстрелял троих гражданских - ГУР
Киев • УНН
ГУР перехватило показания российского солдата, который рассказал о стрельбе в подъезде на оккупированной Харьковщине. Оккупант смертельно ранил троих гражданских, а сам погиб от собственных пуль.
Детали
В перехвате российский оккупант рассказывает, что военный рф открыл стрельбу в подъезде, задев трех гражданских. Сам преступник не выжил — по показаниям подельников, погиб от собственных пуль.
Напомним
