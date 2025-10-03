Оккупант в Харьковской области расстрелял троих гражданских - ГУР

$41.280.05
48.500.13
ukenru
16:00 • 5284 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 10886 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
12:39 • 21453 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 23139 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 17539 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 32156 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30214 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 19905 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19931 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16331 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.8м/с
66%
755мм
Популярные новости
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 25318 просмотра
Обманули людей на более чем 92 тысячи долларов: правоохранители Украины и Казахстана ликвидировали мошеннический call-центр в ОдессеPhoto3 октября, 07:58 • 7072 просмотра
Строительство моста через Тису между Украиной и Румынией достигло почти 90% готовностиPhoto12:20 • 7318 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 17768 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 11011 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 11014 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 17771 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:39 • 21449 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
12:36 • 23134 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 32152 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михеил Саакашвили
Андрій Єрмак
Андрей Матюха
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Крым
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo16:00 • 5276 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 25318 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 29417 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 72378 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 79925 просмотра
Актуальное
ТикТок
Facebook
Instagram
Шахед-136
Ракетная система С-400

Оккупант в Харьковской области расстрелял троих гражданских - ГУР

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

ГУР перехватило показания российского солдата, который рассказал о стрельбе в подъезде на оккупированной Харьковщине. Оккупант смертельно ранил троих гражданских, а сам погиб от собственных пуль.

Оккупант в Харьковской области расстрелял троих гражданских - ГУР

Главное управление разведки перехватило свидетельства очередного военного преступления армии рф: российский солдат открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома на временно оккупированной Харьковщине и смертельно ранил трех местных жителей. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.

Детали

В перехвате российский оккупант рассказывает, что военный рф открыл стрельбу в подъезде, задев трех гражданских. Сам преступник не выжил — по показаниям подельников, погиб от собственных пуль.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации подполковника "росгвардии" и еще двух оккупантов в РФ.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Харьковская область