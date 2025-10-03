Окупант на Харківщині розстріляв трьох цивільних - ГУР
Київ • УНН
ГУР перехопило свідчення російського солдата, який розповів про стрілянину в під'їзді на окупованій Харківщині. Окупант смертельно поранив трьох цивільних, а сам загинув від власних куль.
Головне управління розвідки перехопили свідчення чергового воєнного злочину армії рф: російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій Харківщині та смертельно поранив трьох місцевих мешканців. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.
Деталі
У перехопленні російський окупант розповідає, що військовий рф відкрив стрілянину в під’їзді, зачепивши трьох цивільних. Сам злочинець не вижив ― за свідченнями поплічників, загинув від власних куль.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про ліквідацію підполковника "росґвардії" та ще двох окупантів у рф.