Поставлял оккупантам БПЛА и сотни авто: в Черновцах заочно осудили экс-губернатора рф

Бывший губернатор ростовской области рф, который с начала полномасштабного вторжения обеспечивал финансирование армии рф, заочно приговорен к 7 годам. Такое решение принял Шевченковский районный суд Черновцов, который признал собранные Службой безопасности Украины доказательства в отношении российского оккупанта неоспоримыми.

Об этом информирует УНН, ссылаясь на Управление СБУ в Черновицкой области.

Подробности

Правоохранители говорят, что речь идет о Василии Голубеве. Он был губернатором ростовской области рф в течение 2010-2024 годов.

По данным следствия, Голубев поставлял российским войскам оружие, беспилотники, сотни автомобилей, амуницию, спецтехнику и спецоборудование для проведения так называемой "СВО". Он лично выезжал на оккупированные территории Украины и передавал российским военным "помощь", собранную подчиненными ему государственными учреждениями, фондами и подконтрольными организациями.

Кроме того, чиновник организовывал и финансировал выплаты различным категориям участников войны, развязанной россией против Украины. Его активность активно освещали российские пропагандистские медиа.

Суд рассмотрел дело и заочно признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины по предварительному сговору группой лиц). Оккупанту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Ранее о подозрении сообщили бывшему преподавателю одного из харьковских вузов, который разрабатывал и передавал технические материалы, которые могли быть использованы рф для создания ударных беспилотников, в частности дронов типа "Герань". Деятельностью в пользу врага мужчина занимался в течение октября 2022-августа 2024 года.

Напомним

В суд также направлен обвинительный акт в отношении бизнесмена из Львовской области, совладельца отеля в оккупированной Ялте, который сознательно сотрудничал с государством-агрессором рф. Несмотря на осведомленность о незаконности оккупации территории АР Крым, он продолжил хозяйственную деятельность и вступил во взаимодействие с оккупационными органами власти и силовыми структурами РФ. На активы обвиняемого наложен арест, в частности, на недвижимость, земельные участки, парковочные места и корпоративные права.