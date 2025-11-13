Руководил наступлением на Херсонщину и приказывал проводить "фильтрацию": генералу РФ сообщено о подозрении
Киев • УНН
Прокуроры Херсонщины сообщили о подозрении генерал-майору РФ, который руководил наступлением на Херсонщину 24 февраля 2022 года. Под его командованием оккупанты захватили Херсон, проводили фильтрационные мероприятия и не создавали гуманитарных коридоров.
Командиру 7-й десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил рф, генерал-майору, который непосредственно руководил наступлением на Херсонщину во время начала полномасштабного вторжения, прокуроры Херсонщины сообщили о подозрении.
Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По данным правоохранителей, утром 24 февраля 2022 года войска рф начали широкомасштабное наступление на юге Украины. Операцию возглавил подозреваемый генерал-майор. Он координировал действия авиации, сухопутных, морских и воздушно-десантных подразделений, зашедших с территории временно оккупированного Крыма.
Под его руководством агрессор применял тяжелое вооружение, танки, артиллерию и подразделения росгвардии, направленные на захват Херсонщины. Установлено, что он командовал по меньшей мере 19 военными формированиями различных уровней.
В ОПГ отмечают, что именно под его командованием оккупационные войска захватили Херсон и подавляли сопротивление местного населения.
По приказам подозреваемого оккупанты совершали ряд преступлений, в частности: устанавливали блокпосты, проводили фильтрационные мероприятия, осуществляли обыски гражданских, проверяя тела людей на наличие татуировок. Не было создано ни одного гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей.
Из-за его действий регион оказался в полной экономической и гуманитарной блокаде. Местные жители подвергались нападениям, грабежам, а гражданская инфраструктура массовым разрушениям. Собранные доказательства свидетельствуют, что именно этот генерал-майор сыграл ключевую роль в планировании и реализации агрессивных военных действий россии на юге Украины.
Ему инкриминируют ведение агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).
Напомним
Бывший губернатор ростовской области рф, который с начала полномасштабного вторжения обеспечивал финансирование армии рф, заочно приговорен к 7 годам. Он финансировал армию рф, поставлял оружие, беспилотники и сотни автомобилей оккупантам. Кроме того, чиновник организовывал и финансировал выплаты различным категориям участников войны, развязанной россией против Украины. Его активность активно освещали российские пропагандистские медиа.
Также на пункте пропуска "Шегини – Медика" был задержан гражданин Украины, который после аннексии Крыма воевал против Украины и запускал дроны по Херсону. Он пытался сбежать в ЕС под видом беженца, имея российский паспорт и будучи объявленным в международный розыск.