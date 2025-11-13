Руководил наступлением на Херсонщину и приказывал проводить "фильтрацию": генералу РФ сообщено о подозрении

$42.040.02
48.650.04
ukenru
11:45 • 1612 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 17258 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 19429 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 24560 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 28405 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 30145 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 25926 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21413 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 55145 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78819 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 16139 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 14623 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 14293 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 6240 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 17566 просмотра
публикации
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 17280 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 17607 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 14670 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 90160 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 108777 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Урсула фон дер Ляйен
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Крым
Запорожская область
Херсонская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 46682 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 47058 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 37435 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 76156 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 76004 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
Грибы
Золото

Руководил наступлением на Херсонщину и приказывал проводить "фильтрацию": генералу РФ сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Прокуроры Херсонщины сообщили о подозрении генерал-майору РФ, который руководил наступлением на Херсонщину 24 февраля 2022 года. Под его командованием оккупанты захватили Херсон, проводили фильтрационные мероприятия и не создавали гуманитарных коридоров.

Руководил наступлением на Херсонщину и приказывал проводить "фильтрацию": генералу РФ сообщено о подозрении

Командиру 7-й десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил рф, генерал-майору, который непосредственно руководил наступлением на Херсонщину во время начала полномасштабного вторжения, прокуроры Херсонщины сообщили о подозрении.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным правоохранителей, утром 24 февраля 2022 года войска рф начали широкомасштабное наступление на юге Украины. Операцию возглавил подозреваемый генерал-майор. Он координировал действия авиации, сухопутных, морских и воздушно-десантных подразделений, зашедших с территории временно оккупированного Крыма.

Под его руководством агрессор применял тяжелое вооружение, танки, артиллерию и подразделения росгвардии, направленные на захват Херсонщины. Установлено, что он командовал по меньшей мере 19 военными формированиями различных уровней.

В ОПГ отмечают, что именно под его командованием оккупационные войска захватили Херсон и подавляли сопротивление местного населения.

По приказам подозреваемого оккупанты совершали ряд преступлений, в частности: устанавливали блокпосты, проводили фильтрационные мероприятия, осуществляли обыски гражданских, проверяя тела людей на наличие татуировок. Не было создано ни одного гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей.

Из-за его действий регион оказался в полной экономической и гуманитарной блокаде. Местные жители подвергались нападениям, грабежам, а гражданская инфраструктура массовым разрушениям. Собранные доказательства свидетельствуют, что именно этот генерал-майор сыграл ключевую роль в планировании и реализации агрессивных военных действий россии на юге Украины.

Ему инкриминируют ведение агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Напомним

Бывший губернатор ростовской области рф, который с начала полномасштабного вторжения обеспечивал финансирование армии рф, заочно приговорен к 7 годам. Он финансировал армию рф, поставлял оружие, беспилотники и сотни автомобилей оккупантам. Кроме того, чиновник организовывал и финансировал выплаты различным категориям участников войны, развязанной россией против Украины. Его активность активно освещали российские пропагандистские медиа.

Также на пункте пропуска "Шегини – Медика" был задержан гражданин Украины, который после аннексии Крыма воевал против Украины и запускал дроны по Херсону. Он пытался сбежать в ЕС под видом беженца, имея российский паспорт и будучи объявленным в международный розыск.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Херсонская область
Крым
Украина
Херсон