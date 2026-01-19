Приказывал бить по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины: заместителю командира дивизиона вс рф сообщили о подозрении

Заместитель командира дивизиона вс рф уведомлен о подозрении в отдаче приказов на удары по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора установили факты соучастия заместителя командира дивизиона вс рф в отдаче приказов на нанесение ударов по объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры с использованием БПЛА "Герань-2".

По данным следствия, в 2023–2024 годах подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в соучастии с высшим военным командованием вс рф отдавал приказы на применение ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Герань-2" по заранее определенным координатам.

Удары направлялись по определенным объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры на территории Украины, которые являются критически важными для обеспечения жизнедеятельности гражданского населения.

Добавим

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военного преступления в составе группы лиц).

Досудебное расследование проводит ГСУ СБУ при оперативном сопровождении ДКИБ СБУ.