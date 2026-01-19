Приказывал бить по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины: заместителю командира дивизиона вс рф сообщили о подозрении

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
11:57 • 1542 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 1952 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 2494 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 11684 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 19360 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 33061 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 54642 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 44422 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 76245 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 109148 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Нью-Йорке появился мурал, посвященный погибшей украинской беженке Ирине ЗаруцкойPhoto19 января, 02:25 • 14706 просмотра
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 15569 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 13712 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 12353 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 16633 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 1574 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 1986 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 16743 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 54890 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 93335 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Хавьер Милей
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Одесса
Канада
Реклама
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 8442 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 8588 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 21402 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 33976 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 30548 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Financial Times
Отопление

Приказывал бить по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины: заместителю командира дивизиона вс рф сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Заместителю командира дивизиона вс рф сообщено о подозрении в отдаче приказов на удары по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины. Он использовал БПЛА "Герань-2" для атак на критически важные объекты.

Приказывал бить по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины: заместителю командира дивизиона вс рф сообщили о подозрении

Заместитель командира дивизиона вс рф уведомлен о подозрении в отдаче приказов на удары по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора установили факты соучастия заместителя командира дивизиона вс рф в отдаче приказов на нанесение ударов по объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры с использованием БПЛА "Герань-2".

По данным следствия, в 2023–2024 годах подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в соучастии с высшим военным командованием вс рф отдавал приказы на применение ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Герань-2" по заранее определенным координатам.

Удары направлялись по определенным объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры на территории Украины, которые являются критически важными для обеспечения жизнедеятельности гражданского населения.

Руководил наступлением на Херсонщину и приказывал проводить "фильтрацию": генералу РФ сообщено о подозрении13.11.25, 14:39 • 2904 просмотра

Добавим

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военного преступления в составе группы лиц).

Досудебное расследование проводит ГСУ СБУ при оперативном сопровождении ДКИБ СБУ.

Каждый, кто причастен к обстрелам гражданских объектов, будет привлечен к ответственности. Украина документирует все факты военных преступлений для международного правосудия 

- подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Шахед-136
Автономная Республика Крым
Украина