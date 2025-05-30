У Севастополі через масовий викид окупантами фекалій гинуть дельфіни - ЦНС

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки
Ексклюзив
11:01 • 814 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

Ексклюзив
08:52 • 16689 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

07:41 • 29996 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

06:54 • 22200 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 25052 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 146710 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 162693 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 140480 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 124564 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 221336 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
61%
747мм
Популярнi новини

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог

30 травня, 02:25 • 17690 перегляди

Удар "шахеда" по Ізюму: ворог атакував промислову зону

30 травня, 03:13 • 16312 перегляди

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 травня, 04:24 • 20396 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 11150 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 10431 перегляди
Публікації

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

08:52 • 16689 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

07:41 • 29996 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 146710 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 221336 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 224570 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Хакан Фідан

Кіт Келлогг

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Білий дім

Реклама
УНН Lite

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 10730 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 11434 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 114736 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 107318 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 119990 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

Старлінк

Financial Times

TikTok

У Севастополі через масовий викид окупантами фекалій гинуть дельфіни - ЦНС

Київ • УНН

 • 662 перегляди

У Севастопольській бухті зафіксовано масовий викид каналізаційних вод, що призвело до загибелі дельфінів. Окупаційна влада зливала нечистоти в море понад добу, спричинивши отруєння тварин.

У Севастополі через масовий викид окупантами фекалій гинуть дельфіни - ЦНС

У тимчасово окупованому Севастополі через злив російськими окупантами фекалій у бухту гинуть дельфіни. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Внаслідок злочинної безгосподарності російської окупаційної адміністрації екосистема Чорного моря знову зазнала непоправної шкоди. У Севастопольській бухті через масовий викид каналізаційних вод із фекаліями гинуть дельфіни 

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що окупаційні служби міста зливали нечистоти прямісінько у море. Забруднення продовжувалося понад добу. ЦНС повідомляє, що це спричинило у тварин сильні болі, блювоту, внутрішні кровотечі.

Це лише один із численних прикладів варварського ставлення окупантів до природи Криму. Через відсутність системної екополітики, зруйновані очисні споруди та корупцію — море у Криму перетворюється на стічну яму

- говориться у повідомленні.

ЦНС закликав міжнародні екологічні організації звернути увагу на цю ситуацію та вимагати відповідальності від колаборантів за екоциди на тимчасово окупованих територіях.

Доповнення

Масову загибель риби зафіксовано в Азовському морі в районі окупованого Маріуполя Донецької області. Аналогічне явище тільки з крабами фіксували у районі Керчі окупованої Автономної Республіки Крим.

На захоплених територіях річка Кальчик перетворюється на болото, а медузи в Азовському морі гинуть. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко попереджає про критичну екологічну ситуацію в регіоні, називаючи це частиною екоциду.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Донецька область
Азовське море
Керч
Автономна Республіка Крим
Чорне море
Севастополь
Маріуполь
Brent
$63.89
Bitcoin
$105,928.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.30
Золото
$3,319.74
Ethereum
$2,613.55