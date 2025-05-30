У Севастополі через масовий викид окупантами фекалій гинуть дельфіни - ЦНС
Київ • УНН
У Севастопольській бухті зафіксовано масовий викид каналізаційних вод, що призвело до загибелі дельфінів. Окупаційна влада зливала нечистоти в море понад добу, спричинивши отруєння тварин.
У тимчасово окупованому Севастополі через злив російськими окупантами фекалій у бухту гинуть дельфіни. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Внаслідок злочинної безгосподарності російської окупаційної адміністрації екосистема Чорного моря знову зазнала непоправної шкоди. У Севастопольській бухті через масовий викид каналізаційних вод із фекаліями гинуть дельфіни
Зазначається, що окупаційні служби міста зливали нечистоти прямісінько у море. Забруднення продовжувалося понад добу. ЦНС повідомляє, що це спричинило у тварин сильні болі, блювоту, внутрішні кровотечі.
Це лише один із численних прикладів варварського ставлення окупантів до природи Криму. Через відсутність системної екополітики, зруйновані очисні споруди та корупцію — море у Криму перетворюється на стічну яму
ЦНС закликав міжнародні екологічні організації звернути увагу на цю ситуацію та вимагати відповідальності від колаборантів за екоциди на тимчасово окупованих територіях.
Доповнення
Масову загибель риби зафіксовано в Азовському морі в районі окупованого Маріуполя Донецької області. Аналогічне явище тільки з крабами фіксували у районі Керчі окупованої Автономної Республіки Крим.
На захоплених територіях річка Кальчик перетворюється на болото, а медузи в Азовському морі гинуть. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко попереджає про критичну екологічну ситуацію в регіоні, називаючи це частиною екоциду.