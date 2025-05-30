В Севастополе из-за массового выброса оккупантами фекалий гибнут дельфины - ЦНС
Киев • УНН
В Севастопольской бухте зафиксирован массовый выброс канализационных вод, что привело к гибели дельфинов. Оккупационные власти сливали нечистоты в море более суток, вызвав отравление животных.
Во временно оккупированном Севастополе из-за слива российскими оккупантами фекалий в бухту гибнут дельфины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Вследствие преступной бесхозяйственности российской оккупационной администрации экосистема Черного моря снова понесла невосполнимый ущерб. В Севастопольской бухте из-за массового выброса канализационных вод с фекалиями гибнут дельфины
Отмечается, что оккупационные службы города сливали нечистоты прямо в море. Загрязнение продолжалось более суток. ЦНС сообщает, что это вызвало у животных сильные боли, рвоту, внутренние кровотечения.
Это лишь один из многочисленных примеров варварского отношения оккупантов к природе Крыма. Из-за отсутствия системной экополитики, разрушенных очистных сооружений и коррупции - море в Крыму превращается в сточную яму
ЦНС призвал международные экологические организации обратить внимание на эту ситуацию и требовать ответственности от коллаборационистов за экоциды на временно оккупированных территориях.
Дополнение
Массовую гибель рыбы зафиксировано в Азовском море в районе оккупированного Мариуполя Донецкой области. Аналогичное явление только с крабами фиксировали в районе Керчи оккупированной Автономной Республики Крым.
На захваченных территориях река Кальчик превращается в болото, а медузы в Азовском море гибнут. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предупреждает о критической экологической ситуации в регионе, называя это частью экоцида.