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В Севастополе из-за массового выброса оккупантами фекалий гибнут дельфины - ЦНС

Киев • УНН

 • 356 просмотра

В Севастопольской бухте зафиксирован массовый выброс канализационных вод, что привело к гибели дельфинов. Оккупационные власти сливали нечистоты в море более суток, вызвав отравление животных.

В Севастополе из-за массового выброса оккупантами фекалий гибнут дельфины - ЦНС

Во временно оккупированном Севастополе из-за слива российскими оккупантами фекалий в бухту гибнут дельфины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Вследствие преступной бесхозяйственности российской оккупационной администрации экосистема Черного моря снова понесла невосполнимый ущерб. В Севастопольской бухте из-за массового выброса канализационных вод с фекалиями гибнут дельфины 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные службы города сливали нечистоты прямо в море. Загрязнение продолжалось более суток. ЦНС сообщает, что это вызвало у животных сильные боли, рвоту, внутренние кровотечения.

Это лишь один из многочисленных примеров варварского отношения оккупантов к природе Крыма. Из-за отсутствия системной экополитики, разрушенных очистных сооружений и коррупции - море в Крыму превращается в сточную яму

- говорится в сообщении.

ЦНС призвал международные экологические организации обратить внимание на эту ситуацию и требовать ответственности от коллаборационистов за экоциды на временно оккупированных территориях.

Дополнение

Массовую гибель рыбы зафиксировано в Азовском море в районе оккупированного Мариуполя Донецкой области. Аналогичное явление только с крабами фиксировали в районе Керчи оккупированной Автономной Республики Крым.

На захваченных территориях река Кальчик превращается в болото, а медузы в Азовском море гибнут. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предупреждает о критической экологической ситуации в регионе, называя это частью экоцида.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Донецкая область
Азовское море
Керчь
Автономная Республика Крым
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