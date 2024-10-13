Екологічна криза на тимчасово окупованих територіях: річка Кальчик перетворюється на болото
Київ • УНН
На захоплених територіях річка Кальчик перетворюється на болото, а медузи в Азовському морі гинуть. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко попереджає про критичну екологічну ситуацію в регіоні, називаючи це частиною екоциду.
На захоплених територіях річка Кальчик перетворюється на болото, медузи в Азовському морі гинуть. Про це повідомляє Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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Радник міського голови Маріуполя звертає увагу на критичну екологічну ситуацію в регіоні, що викликає занепокоєння.
Паралельно з цим, в Азовському морі продовжують з’являтися медузи, які, за прогнозами, знову можуть вимерзнути, як це сталося минулого року. За словами Андрющенка, такої аномалії в акваторії Азовського моря не спостерігалося ніколи раніше.
Він підкреслює, що всі ці явища є частиною одного ланцюга екоциду, здійснюваного російськими військами в Приазов’ї.
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