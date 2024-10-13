Экологический кризис на временно оккупированных территориях: река Кальчик превращается в болото
Киев • УНН
На захваченных территориях река Кальчик превращается в болото, а медузы в Азовском море гибнут. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предупреждает о критической экологической ситуации в регионе, называя это частью экоцида.
На захваченных территориях река Кальчик превращается в болото, медузы в Азовском море погибают. Об этом сообщает Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
Советник городского головы Мариуполя обращает внимание на критическую экологическую ситуацию в регионе, что вызывает беспокойство.
Параллельно с этим, в Азовском море продолжают появляться медузы, которые, по прогнозам, снова могут вымерзнуть, как это произошло в прошлом году. По словам Андрющенко, такой аномалии в акватории Азовского моря не наблюдалось никогда раньше.
Он подчеркивает, что все эти явления являются частью одной цепи экоцида, осуществляемого российскими войсками в Приазовье.
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