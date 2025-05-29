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Ціни зростуть, працівників поменшає: прогнози промислових підприємств

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

У травні індикатор ділової впевненості в промисловості знизився на 0,4 в.п., а в переробній промисловості – на 0,1 в.п. Очікується зростання цін та зменшення працівників.

Ціни зростуть, працівників поменшає: прогнози промислових підприємств

Промислові підприємства очікують зростання цін на свою продукцію та зменшення штату в найближчі три місяці. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держстату.

Деталі

У травні індикатор ділової впевненості в промисловості знизився порівняно із квітнем на 0,4 в.п. і становив мінус 6,4%, у переробній промисловості цей показник знизився порівняно з попереднім місяцем на 0,1 в.п. і становив мінус 4%

Індикатор ділового клімату в промисловості та в переробній промисловості підвищився порівняно із квітнем 2025 р. на 0,1 в.п. і становив плюс 1,1%.

Усі складові для розрахунку вищезазначених індикаторів мають такі сезонно скориговані значення балансів:

  • оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попиту) у промисловості становила мінус 34,8%, у переробній промисловості – мінус 35%;
    • очікування щодо обсягу виробництва продукції в найближчі три місяці в промисловості становили плюс 10%, у переробній промисловості – плюс 16%;
      • оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості становила мінус 5,6%, у переробній промисловості – мінус 6,9%;
        • оцінка обсягу виробництва продукції за попередні три місяці в промисловості становила плюс 5,7%, у переробній промисловості – мінус 1,6%;
          • оцінка поточного обсягу іноземних замовлень на виробництво продукції (експортного попиту) в промисловості становила мінус 26%, у переробній промисловості – мінус 30,9%.

            За результатами обстеження промислових підприємств виявлено такі очікування респондентів щодо стану їх ділової активності.

            • зростання відпускних цін на продукцію промисловості в найближчі три місяці;
              • зменшення кількості працівників на промислових підприємствах у найближчі три місяці;
                • забезпеченість замовленнями, як і у квітні - у середньому на чотири місяці роботи.

                  Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, із березня 2022 року - без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

                  Нагадаємо

                  Бізнес у квітні погіршив оцінку своїх результатів через передусім погіршення погодних умов, більшість галузей зберегли високі очікування щодо темпів підвищення цін на власну продукцію та послуги.

                  Яна Соколівська

                  Яна Соколівська

                  Економіка
                  Донецька область
                  Луганська область
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