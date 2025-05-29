Ціни зростуть, працівників поменшає: прогнози промислових підприємств
Київ • УНН
У травні індикатор ділової впевненості в промисловості знизився на 0,4 в.п., а в переробній промисловості – на 0,1 в.п. Очікується зростання цін та зменшення працівників.
Промислові підприємства очікують зростання цін на свою продукцію та зменшення штату в найближчі три місяці. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держстату.
Деталі
У травні індикатор ділової впевненості в промисловості знизився порівняно із квітнем на 0,4 в.п. і становив мінус 6,4%, у переробній промисловості цей показник знизився порівняно з попереднім місяцем на 0,1 в.п. і становив мінус 4%
Індикатор ділового клімату в промисловості та в переробній промисловості підвищився порівняно із квітнем 2025 р. на 0,1 в.п. і становив плюс 1,1%.
Усі складові для розрахунку вищезазначених індикаторів мають такі сезонно скориговані значення балансів:
- оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попиту) у промисловості становила мінус 34,8%, у переробній промисловості – мінус 35%;
- очікування щодо обсягу виробництва продукції в найближчі три місяці в промисловості становили плюс 10%, у переробній промисловості – плюс 16%;
- оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості становила мінус 5,6%, у переробній промисловості – мінус 6,9%;
- оцінка обсягу виробництва продукції за попередні три місяці в промисловості становила плюс 5,7%, у переробній промисловості – мінус 1,6%;
- оцінка поточного обсягу іноземних замовлень на виробництво продукції (експортного попиту) в промисловості становила мінус 26%, у переробній промисловості – мінус 30,9%.
За результатами обстеження промислових підприємств виявлено такі очікування респондентів щодо стану їх ділової активності.
- зростання відпускних цін на продукцію промисловості в найближчі три місяці;
- зменшення кількості працівників на промислових підприємствах у найближчі три місяці;
- забезпеченість замовленнями, як і у квітні - у середньому на чотири місяці роботи.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, із березня 2022 року - без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Нагадаємо
Бізнес у квітні погіршив оцінку своїх результатів через передусім погіршення погодних умов, більшість галузей зберегли високі очікування щодо темпів підвищення цін на власну продукцію та послуги.