Ціни зростуть, працівників поменшає: прогнози промислових підприємств

Промислові підприємства очікують зростання цін на свою продукцію та зменшення штату в найближчі три місяці. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держстату.

Деталі

У травні індикатор ділової впевненості в промисловості знизився порівняно із квітнем на 0,4 в.п. і становив мінус 6,4%, у переробній промисловості цей показник знизився порівняно з попереднім місяцем на 0,1 в.п. і становив мінус 4%

Індикатор ділового клімату в промисловості та в переробній промисловості підвищився порівняно із квітнем 2025 р. на 0,1 в.п. і становив плюс 1,1%.

Усі складові для розрахунку вищезазначених індикаторів мають такі сезонно скориговані значення балансів:

оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попиту) у промисловості становила мінус 34,8%, у переробній промисловості – мінус 35%;

очікування щодо обсягу виробництва продукції в найближчі три місяці в промисловості становили плюс 10%, у переробній промисловості – плюс 16%;

оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості становила мінус 5,6%, у переробній промисловості – мінус 6,9%;

оцінка обсягу виробництва продукції за попередні три місяці в промисловості становила плюс 5,7%, у переробній промисловості – мінус 1,6%;

оцінка поточного обсягу іноземних замовлень на виробництво продукції (експортного попиту) в промисловості становила мінус 26%, у переробній промисловості – мінус 30,9%.

За результатами обстеження промислових підприємств виявлено такі очікування респондентів щодо стану їх ділової активності.

зростання відпускних цін на продукцію промисловості в найближчі три місяці;

зменшення кількості працівників на промислових підприємствах у найближчі три місяці;

забезпеченість замовленнями, як і у квітні - у середньому на чотири місяці роботи.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, із березня 2022 року - без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Нагадаємо

Бізнес у квітні погіршив оцінку своїх результатів через передусім погіршення погодних умов, більшість галузей зберегли високі очікування щодо темпів підвищення цін на власну продукцію та послуги.