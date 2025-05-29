Цены вырастут, работников станет меньше: прогнозы промышленных предприятий

Промышленные предприятия ожидают роста цен на свою продукцию и уменьшения штата в ближайшие три месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата.

Детали

В мае индикатор деловой уверенности в промышленности снизился по сравнению с апрелем на 0,4 п.п. и составил минус 6,4%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п. и составил минус 4%

Индикатор делового климата в промышленности и в перерабатывающей промышленности повысился по сравнению с апрелем 2025 г. на 0,1 п.п. и составил плюс 1,1%.

Все составляющие для расчета вышеупомянутых индикаторов имеют следующие сезонно скорректированные значения балансов:

оценка текущего объема заказов на производство продукции (спроса) в промышленности составила минус 34,8%, в перерабатывающей промышленности – минус 35%;

ожидания по объему производства продукции в ближайшие три месяца в промышленности составили плюс 10%, в перерабатывающей промышленности – плюс 16%;

оценка текущего объема запасов готовой продукции в промышленности составила минус 5,6%, в перерабатывающей промышленности – минус 6,9%;

оценка объема производства продукции за предыдущие три месяца в промышленности составила плюс 5,7%, в перерабатывающей промышленности – минус 1,6%;

оценка текущего объема иностранных заказов на производство продукции (экспортного спроса) в промышленности составила минус 26%, в перерабатывающей промышленности – минус 30,9%.

По результатам обследования промышленных предприятий выявлены следующие ожидания респондентов относительно состояния их деловой активности.

рост отпускных цен на продукцию промышленности в ближайшие три месяца;

уменьшение количества работников на промышленных предприятиях в ближайшие три месяца;

обеспеченность заказами, как и в апреле - в среднем на четыре месяца работы.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, с марта 2022 года - без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Напомним

Бизнес в апреле ухудшил оценку своих результатов из-за прежде всего ухудшения погодных условий, большинство отраслей сохранили высокие ожидания относительно темпов повышения цен на собственную продукцию и услуги.