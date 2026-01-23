Генштаб підтвердив ураження нафтобази в пензенській області рф та РЛС у Криму

$43.170.01
12:59 • 2382 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 9528 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 25078 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 14539 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 17209 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 25415 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 61870 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 32954 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31052 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29254 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 32204 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 33795 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 79384 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 45762 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 32294 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 25107 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 61886 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 60187 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 63118 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 73632 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Державний кордон України
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 10778 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 11225 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 32049 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 47729 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 42692 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в пензенській області рф та РЛС у Криму

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Пензанефтепродукт" у пензенській області рф, що забезпечує окупаційну армію. Також уражено радіолокаційну станцію "Подльот" у Криму та зосередження живої сили ворога.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази в пензенській області рф та РЛС у Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Пензанефтепродукт" у пензенській області рф, РЛС та інших важливих об’єктів ворога, пише УНН.

В рамках планомірного і системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу ворога уражено нафтобазу "Пензанефтепродукт" в Пензенській області рф. На об’єкті зафіксовано пожежу

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Також, підтверджено ураження радіолокаційної станції "Подльот" на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, в районі н.п. Фрунзе. Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області рф, уражені зосередження живої сили противника", - повідомили у Генштабі.

Втрати уточнюються.

"Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житло23.01.26, 06:26 • 32884 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Автономна Республіка Крим