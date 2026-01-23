Генштаб підтвердив ураження нафтобази в пензенській області рф та РЛС у Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Пензанефтепродукт" у пензенській області рф, РЛС та інших важливих об’єктів ворога, пише УНН.

В рамках планомірного і системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу ворога уражено нафтобазу "Пензанефтепродукт" в Пензенській області рф. На об’єкті зафіксовано пожежу - повідомили у Генштабі.

Як вказано, масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Також, підтверджено ураження радіолокаційної станції "Подльот" на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, в районі н.п. Фрунзе. Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області рф, уражені зосередження живої сили противника", - повідомили у Генштабі.

Втрати уточнюються.

"Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

