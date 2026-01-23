Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житло

$43.180.08
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 16029 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 29113 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 24431 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 22017 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18487 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 18160 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 35226 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16116 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16559 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Суд рф визнав, що під час удару по крейсеру "Москва" загинули 20 людейPhoto22 січня, 19:40 • 3586 перегляди
У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в УкраїніVideo22 січня, 20:39 • 5322 перегляди
Зеленський повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет ППОVideo22 січня, 20:50 • 3092 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України22 січня, 21:21 • 8800 перегляди
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години00:19 • 3442 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 17980 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 22791 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 35225 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 27674 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 81580 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Стів Віткофф
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Вашингтон
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 9810 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 28061 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 24576 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 34165 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 68296 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житло

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У ніч на 23 січня БПЛА атакували російські регіони. У пензі загорівся об'єкт паливно-енергетичного комплексу, а у воронезькій області уламки дронів спричинили пожежу в житловому секторі.

Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житло

У ніч на 23 січня низка регіонів російської федерації опинилася під ударом безпілотних літальних апаратів. Найбільш масштабні наслідки зафіксовані у пензі, де внаслідок влучання загорівся об’єкт паливно-енергетичного комплексу, а також у воронезькій області, де уламки дронів спричинили пожежу в житловому секторі. Про це повідомляють росЗМІ та місцева влада, пише УНН.

Деталі

Близько 4:00 ранку за місцевим часом дрони атакували нафтобазу в межах міста пенза. Губернатор регіону підтвердив факт займання на об'єкті, зазначивши, що до ліквідації вогню залучено значні сили: 46 співробітників МНС та 14 одиниць спеціальної техніки.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає, проте місцеві мешканці публікують кадри заграви над промисловою зоною, що свідчить про серйозність пожежі.

Удар по росоші: пошкоджено приватний будинок

У воронезькій області під удар потрапило місто росош, яке є важливим залізничним та промисловим вузлом.

За даними місцевої влади, сили ППО нібито знищила два безпілотники, проте падіння уламків призвело до займання покрівлі приватного житлового будинку. Родину з трьох осіб, яка перебувала в оселі, довелося терміново евакуювати.  

Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів22.01.26, 18:54 • 24431 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні