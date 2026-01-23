Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житло

У ніч на 23 січня низка регіонів російської федерації опинилася під ударом безпілотних літальних апаратів. Найбільш масштабні наслідки зафіксовані у пензі, де внаслідок влучання загорівся об’єкт паливно-енергетичного комплексу, а також у воронезькій області, де уламки дронів спричинили пожежу в житловому секторі. Про це повідомляють росЗМІ та місцева влада, пише УНН.

Деталі

Близько 4:00 ранку за місцевим часом дрони атакували нафтобазу в межах міста пенза. Губернатор регіону підтвердив факт займання на об'єкті, зазначивши, що до ліквідації вогню залучено значні сили: 46 співробітників МНС та 14 одиниць спеціальної техніки.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає, проте місцеві мешканці публікують кадри заграви над промисловою зоною, що свідчить про серйозність пожежі.

Удар по росоші: пошкоджено приватний будинок

У воронезькій області під удар потрапило місто росош, яке є важливим залізничним та промисловим вузлом.

За даними місцевої влади, сили ППО нібито знищила два безпілотники, проте падіння уламків призвело до займання покрівлі приватного житлового будинку. Родину з трьох осіб, яка перебувала в оселі, довелося терміново евакуювати.

