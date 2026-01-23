Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жилье

$43.180.08
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 17552 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 30656 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 25238 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 22472 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18625 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18260 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35496 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16146 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16590 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 18346 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 23133 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35496 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 27908 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 81836 просмотра
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 10095 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 28218 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 24723 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 35538 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 68441 просмотра
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жилье

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

В ночь на 23 января БПЛА атаковали российские регионы. В Пензе загорелся объект топливно-энергетического комплекса, а в Воронежской области обломки дронов вызвали пожар в жилом секторе.

Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жилье

В ночь на 23 января ряд регионов Российской Федерации оказался под ударом беспилотных летательных аппаратов. Наиболее масштабные последствия зафиксированы в Пензе, где в результате попадания загорелся объект топливно-энергетического комплекса, а также в Воронежской области, где обломки дронов вызвали пожар в жилом секторе. Об этом сообщают росСМИ и местные власти, пишет УНН.

Детали

Около 4:00 утра по местному времени дроны атаковали нефтебазу в черте города Пенза. Губернатор региона подтвердил факт возгорания на объекте, отметив, что к ликвидации огня привлечены значительные силы: 46 сотрудников МЧС и 14 единиц специальной техники.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, однако местные жители публикуют кадры зарева над промышленной зоной, что свидетельствует о серьезности пожара.

Удар по Россоши: поврежден частный дом

В Воронежской области под удар попал город Россошь, который является важным железнодорожным и промышленным узлом.

По данным местных властей, силы ПВО якобы уничтожили два беспилотника, однако падение обломков привело к возгоранию кровли частного жилого дома. Семью из трех человек, находившуюся в доме, пришлось срочно эвакуировать.  

Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов

Степан Гафтко

