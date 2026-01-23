Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жилье

В ночь на 23 января ряд регионов Российской Федерации оказался под ударом беспилотных летательных аппаратов. Наиболее масштабные последствия зафиксированы в Пензе, где в результате попадания загорелся объект топливно-энергетического комплекса, а также в Воронежской области, где обломки дронов вызвали пожар в жилом секторе. Об этом сообщают росСМИ и местные власти, пишет УНН.

Детали

Около 4:00 утра по местному времени дроны атаковали нефтебазу в черте города Пенза. Губернатор региона подтвердил факт возгорания на объекте, отметив, что к ликвидации огня привлечены значительные силы: 46 сотрудников МЧС и 14 единиц специальной техники.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, однако местные жители публикуют кадры зарева над промышленной зоной, что свидетельствует о серьезности пожара.

Удар по Россоши: поврежден частный дом

В Воронежской области под удар попал город Россошь, который является важным железнодорожным и промышленным узлом.

По данным местных властей, силы ПВО якобы уничтожили два беспилотника, однако падение обломков привело к возгоранию кровли частного жилого дома. Семью из трех человек, находившуюся в доме, пришлось срочно эвакуировать.

