Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Пензенской области рф и РЛС в Крыму
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Пензанефтепродукт" в Пензенской области рф, обеспечивающей оккупационную армию. Также поражена радиолокационная станция "Подлет" в Крыму и сосредоточение живой силы врага.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Пензанефтепродукт" в пензенской области рф, РЛС и других важных объектов врага, пишет УНН.
В рамках планомерного и системного снижения наступательных возможностей и военно-экономического потенциала врага поражена нефтебаза "Пензанефтепродукт" в Пензенской области рф. На объекте зафиксирован пожар
Как указано, масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии.
"Также, подтверждено поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в районе н.п. Фрунзе. Кроме того, на территориях ВОТ Донецкой области и Белгородской области рф поражены сосредоточения живой силы противника", - сообщили в Генштабе.
Потери уточняются.
"Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
