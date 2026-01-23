Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Пензенской области рф и РЛС в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Пензанефтепродукт" в пензенской области рф, РЛС и других важных объектов врага, пишет УНН.

В рамках планомерного и системного снижения наступательных возможностей и военно-экономического потенциала врага поражена нефтебаза "Пензанефтепродукт" в Пензенской области рф. На объекте зафиксирован пожар - сообщили в Генштабе.

Как указано, масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

"Также, подтверждено поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в районе н.п. Фрунзе. Кроме того, на территориях ВОТ Донецкой области и Белгородской области рф поражены сосредоточения живой силы противника", - сообщили в Генштабе.

Потери уточняются.

"Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

