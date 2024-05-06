З початку року на берег окупованого Криму викинулося 226 дельфінів
Київ • УНН
З початку 2024 року 226 дельфінів загинули на берегах окупованого Криму через діяльність Чорноморського флоту Росії.
З початку 2024 року було зареєстровано 226 викидів дельфінів в наслідок активності чорноморського флоту рф. Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає УНН.
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З початку 2024 року на берег Криму викинулося 226 дельфінів в наслідок активності чорноморського флоту рф біля берегів окупованого півострова
Зазначимо, раніше російські активісти повідомляли, що живими на берег Криму викидалось дев'ять особин. Активісти зазначали, що найбільше загинуло азовок - 66%. Також афаліни – 7%, білобочки – 16%, особини неуточненого виду – 11%.
За даними росіян, найбільше тварин було знайдено у Севастопольському районі (40%), Сакському районі та Євпаторії (16%) та Феодосійському районі (11%).
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