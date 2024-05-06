С начала года на берег оккупированного Крыма выбросилось 226 дельфинов

С начала 2024 года было зарегистрировано 226 выбросов дельфинов в следствие активности черноморского флота рф. Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, передает УНН.

Детали

С начала 2024 года на берег Крыма выбросилось 226 дельфинов в следствие активности черноморского флота рф у берегов оккупированного полуострова - говорится в сообщении.

Отметим, ранее российские активисты сообщали, что живыми на берег Крыма выбрасывалось девять особей. Активисты отмечали, что больше всего погибло азовок - 66%. Также афалины - 7%, белобочки - 16%, особи неуточненного вида - 11%.

По данным россиян, больше всего животных было найдено в Севастопольском районе (40%), Сакском районе и Евпатории (16%) и Феодосийском районе (11%).

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