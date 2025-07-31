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Нікарагуа підтримала російську окупацію територій України: у МЗС зробили різку заяву

Київ • УНН

 • 124 перегляди

МЗС України вимагає від Нікарагуа офіційного спростування інформації про підтримку окупації українських територій. Україна розцінюватиме такі дії як грубе порушення міжнародного права.

Нікарагуа підтримала російську окупацію територій України: у МЗС зробили різку заяву

МЗС України вимагає від влади Нікарагуа офіційного спростування інформації про підтримку "входження" окупованих українських територій до складу росії. У міністерстві заявили, що в разі підтвердження таких дій Україна розцінюватиме їх як грубе порушення міжнародного права і залишає за собою право на відповідь. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на повідомлення провідних світових засобів масової інформації про послання керівництва Республіки Нікарагуа російському диктатору путіну з повною підтримкою та визнанням Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України як невід'ємної частини території рф. У разі підтвердження цієї інформації Україна розцінюватиме такі дії як грубе порушення міжнародного права, включно з Цілями та Принципами Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та міжнародних зобов’язань Нікарагуа, залишатиме за собою право на відповідь, яка буде співмірною безпрецедентому рівню недружних дій 

- заявили в МЗС.

У dsljvcnds нагадали, що будь-яке "визнання" російської окупації українських територій прямо суперечить резолюції Генеральної Асамблеї, що чітко встановлює, що жодні територіальні здобутки, отримані внаслідок агресії, не можуть визнаватися як законні.

Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області були і залишаються невід’ємними частинами території України. Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків. Україна закликає владу Нікарагуа негайно офіційно спростувати повідомлення засобів масової інформації, якщо вони не відповідають дійсності. Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження достовірності таких повідомлень, з усіма відповідними наслідками 

- додали в МЗС.

Нагадаємо

Президент Нікарагуа Даніель Ортега підтримав визнання Донецької, Херсонської, Луганської й Запорізької області України "частинами" росії. Про це він зазначив у листі "послання підтримки і солідарності" кремлівському керманичу володимиру путіну.

Павло Башинський

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