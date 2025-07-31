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Никарагуа поддержала российскую оккупацию территорий Украины: в МИД сделали резкое заявление

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

МИД Украины требует от Никарагуа официального опровержения информации о поддержке оккупации украинских территорий. Украина будет расценивать такие действия как грубое нарушение международного права.

Никарагуа поддержала российскую оккупацию территорий Украины: в МИД сделали резкое заявление

МИД Украины требует от властей Никарагуа официального опровержения информации о поддержке "вхождения" оккупированных украинских территорий в состав россии. В министерстве заявили, что в случае подтверждения таких действий Украина будет расценивать их как грубое нарушение международного права и оставляет за собой право на ответ. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на сообщения ведущих мировых средств массовой информации о послании руководства Республики Никарагуа российскому диктатору путину с полной поддержкой и признанием Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины как неотъемлемой части территории рф. В случае подтверждения этой информации Украина будет расценивать такие действия как грубое нарушение международного права, включая Цели и Принципы Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и международных обязательств Никарагуа, будет оставлять за собой право на ответ, который будет соразмерен беспрецедентному уровню недружественных действий 

- заявили в МИД.

В ведомстве напомнили, что любое "признание" российской оккупации украинских территорий прямо противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи, четко устанавливающей, что никакие территориальные приобретения, полученные в результате агрессии, не могут признаваться законными.

Автономная Республика Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями территории Украины. Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, равно как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами, являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий. Украина призывает власти Никарагуа немедленно официально опровергнуть сообщения средств массовой информации, если они не соответствуют действительности. Отсутствие такого опровержения в ближайшее время будет расценено украинской стороной как подтверждение достоверности таких сообщений, со всеми соответствующими последствиями 

- добавили в МИД.

Напомним

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины "частями" россии. Об этом он отметил в письме "послания поддержки и солидарности" кремлевскому руководителю владимиру путину.

Павел Башинский

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