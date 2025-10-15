В Україні майже половина водіїв користується ременями безпеки: дослідження

В цьому році частка водіїв, які користуються ременями безпеки склала 48,4%. Наразі спостерігається тенденція до зростання цієї частки і є надія, що в наступному році вона перевищить 50%, повідомив під час брифінгу аналітик, координатор дослідження кампанії "За безпечні дороги" Максим Шульга, пише УНН.

Рівень користування ременями безпеки в цьому році склав 48,4%. У нас спостерігається позитивна тенденція до збільшення. Навіть з попереднім роком (45,97%) відбулося незначне збільшення. Дуже сподіваємося, що в наступному році ми переступимо поріг у 50%