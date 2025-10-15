В Україні майже половина водіїв користується ременями безпеки: дослідження
Київ • УНН
В Україні 48,4% водіїв користуються ременями безпеки, що є зростанням порівняно з минулим роком. За п'ять років частка зросла на 86%, і в 10 з 19 міст половина водіїв пристебнуті.
В цьому році частка водіїв, які користуються ременями безпеки склала 48,4%. Наразі спостерігається тенденція до зростання цієї частки і є надія, що в наступному році вона перевищить 50%, повідомив під час брифінгу аналітик, координатор дослідження кампанії "За безпечні дороги" Максим Шульга, пише УНН.
Деталі
Рівень користування ременями безпеки в цьому році склав 48,4%. У нас спостерігається позитивна тенденція до збільшення. Навіть з попереднім роком (45,97%) відбулося незначне збільшення. Дуже сподіваємося, що в наступному році ми переступимо поріг у 50%
Він також додав, що за п’ятирічний досвід спостереження (2020-2025 рр.) частка користування ременями безпеки серед водіїв в містах України зросла на 86%, з 26% до 48,4%.
"В 10 з 19 досліджуваних міст половина або більшість водіїв їздять пристебнутими ременями безпеки. У 2024 році таких міст було вісім, а в 2020 році жодного", - наголосив Шульга.
При цьому він констатував, що попри позитивні зміни, в середньому показнику більша частина водіїв і далі не виконують вимогу Правил дорожнього руху про обов’язкове користування ременями безпеки.
Довідково
Дослідження було проведено Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) в рамках кампанії "За безпечні дороги". Спостереження відбувалося на перехрестях та вулицях міст без взаємодії з аудиторією. Водії не знали, що за ними спостерігають.
Об’єктом дослідження був факт наявності чи відсутності пристебнутого ременя безпеки водіями автомобілів.
Цього року вибірка склала 32 451 водії, в середньому 1707 водіїв у кожному місті. Географія дослідження складала 19 обласних центрів. Через бойові дії дослідження не торкнулося Херсону, Запоріжжя, Харкова, а також тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Автономної республіки Крим. Проводилося дослідження у серпня 2025 року.
Уряд дозволив бронювати і закріплювати номерні знаки авто через "Дію"08.10.25, 21:38 • 5280 переглядiв