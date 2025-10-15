$41.750.14
В Украине почти половина водителей пользуется ремнями безопасности: исследование

Киев • УНН

 • 180 просмотра

В Украине 48,4% водителей пользуются ремнями безопасности, что является ростом по сравнению с прошлым годом. За пять лет доля выросла на 86%, и в 10 из 19 городов половина водителей пристегнуты.

В Украине почти половина водителей пользуется ремнями безопасности: исследование

В этом году доля водителей, пользующихся ремнями безопасности, составила 48,4%. Сейчас наблюдается тенденция к росту этой доли, и есть надежда, что в следующем году она превысит 50%, сообщил во время брифинга аналитик, координатор исследования кампании "За безопасные дороги" Максим Шульга, пишет УНН.

Детали

Уровень пользования ремнями безопасности в этом году составил 48,4%. У нас наблюдается положительная тенденция к увеличению. Даже по сравнению с предыдущим годом (45,97%) произошло незначительное увеличение. Очень надеемся, что в следующем году мы перешагнем порог в 50%

- отметил Шульга.

Он также добавил, что за пятилетний опыт наблюдения (2020-2025 гг.) доля пользования ремнями безопасности среди водителей в городах Украины выросла на 86%, с 26% до 48,4%.

"В 10 из 19 исследуемых городов половина или большинство водителей ездят пристегнутыми ремнями безопасности. В 2024 году таких городов было восемь, а в 2020 году ни одного", - подчеркнул Шульга.

При этом он констатировал, что, несмотря на позитивные изменения, в среднем показателе большая часть водителей и далее не выполняют требование Правил дорожного движения об обязательном пользовании ремнями безопасности.

Справка

Исследование было проведено Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) в рамках кампании "За безопасные дороги". Наблюдение происходило на перекрестках и улицах городов без взаимодействия с аудиторией. Водители не знали, что за ними наблюдают.

Объектом исследования был факт наличия или отсутствия пристегнутого ремня безопасности водителями автомобилей.

В этом году выборка составила 32 451 водитель, в среднем 1707 водителей в каждом городе. География исследования составляла 19 областных центров. Из-за боевых действий исследование не затронуло Херсон, Запорожье, Харьков, а также временно оккупированные Донецк, Луганск и Автономную республику Крым. Проводилось исследование в августе 2025 года.

Правительство разрешило бронировать и закреплять номерные знаки авто через "Дію"08.10.25, 21:38 • 5280 просмотров

Павел Зинченко

ОбществоАвто
