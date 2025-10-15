В Украине почти половина водителей пользуется ремнями безопасности: исследование

В этом году доля водителей, пользующихся ремнями безопасности, составила 48,4%. Сейчас наблюдается тенденция к росту этой доли, и есть надежда, что в следующем году она превысит 50%, сообщил во время брифинга аналитик, координатор исследования кампании "За безопасные дороги" Максим Шульга, пишет УНН.

