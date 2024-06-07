Суд окупантів в Криму задовольнив позов до України через "енергетичну блокаду" півострова
Київ • УНН
Підконтрольний росії суд в окупованому Криму зобов'язав Україну виплатити понад 3 трлн рублів як компенсацію за енергетичну блокаду Криму з 2015 року.
Підконтрольний окупаційній владі арбітражний суд Криму повністю задовольнив позовні вимоги загарбників у справі про відшкодування "заподіяної Україною шкоди внаслідок енергетичної блокади півострова". Про це пише заявив так званий голова Державної ради Криму Володимир Константинов у Telegram, передає УНН.
Деталі
За підсумками судового розгляду вирішено стягнути з кабінету міністрів України, міністерства енергетики України, національної енергетичної компанії "Укренерго" на користь казни Криму збитки у розмірі 3 трлн 156 млрд 605 млн рублів
Позов був поданий російською владою Криму в березні цього року. Про те, як саме планується стягнути цю суму, Костянтинов не уточнив. Українська влада не визнає рішення підконтрольних рф судів у Криму.
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Довідково
Електроенергія з материкової частини України перестала надходити до анексованого Криму у грудні 2015 року – після пошкодження електроопор у Херсонській області.
До анексії півострова дефіцит електроенергії у Криму покривався за рахунок інших регіонів України.
Нагадаємо
Прокуратура АР Крим та Севастополя заявила, що так званого "заступника міністра економічного розвитку" тимчасово окупованого Криму підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі.