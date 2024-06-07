Суд окупантів в Криму задовольнив позов до України через "енергетичну блокаду" півострова

ukenru
10:47 • 6923 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 18849 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 31091 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53702 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69199 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112012 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135888 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138895 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240527 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171161 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41921 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 19948 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47182 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25836 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30183 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240524 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361423 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376752 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292155 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60184 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76816 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88189 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170713 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173287 перегляди
Актуальне
Суд окупантів в Криму задовольнив позов до України через "енергетичну блокаду" півострова

Суд окупантів в Криму задовольнив позов до України через "енергетичну блокаду" півострова

Київ • УНН

 • 22605 перегляди

Підконтрольний росії суд в окупованому Криму зобов'язав Україну виплатити понад 3 трлн рублів як компенсацію за енергетичну блокаду Криму з 2015 року.

Підконтрольний окупаційній владі арбітражний суд Криму повністю задовольнив позовні вимоги загарбників у справі про відшкодування "заподіяної Україною шкоди внаслідок енергетичної блокади півострова". Про це пише заявив так званий голова Державної ради Криму Володимир Константинов у Telegram, передає УНН.

Деталі 

За підсумками судового розгляду вирішено стягнути з кабінету міністрів України, міністерства енергетики України, національної енергетичної компанії "Укренерго" на користь казни Криму збитки у розмірі 3 трлн 156 млрд 605 млн рублів

- заявив Константинов

Позов був поданий російською владою Криму в березні цього року. Про те, як саме планується стягнути цю суму, Костянтинов не уточнив. Українська влада не визнає рішення підконтрольних рф судів у Криму.  

У Криму понад 950 земельних ділянок планують відібрати на потреби армії рф 31.05.24, 15:42 • 20579 переглядiв

Довідково

Електроенергія з материкової частини України перестала надходити до анексованого Криму у грудні 2015 року – після пошкодження електроопор у Херсонській області.

До анексії півострова дефіцит електроенергії у Криму покривався за рахунок інших регіонів України.

Нагадаємо

Прокуратура АР Крим та Севастополя заявила, що так званого "заступника міністра економічного розвитку" тимчасово окупованого Криму підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ПолітикаКримінал та НП
ukrenerhoУкренерго
avtonomna-respublika-krymАвтономна Республіка Крим
telegramTelegram
krymКрим
ukrainaУкраїна
sevastopolСевастополь
khersonХерсон
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37