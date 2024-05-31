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У Криму понад 950 земельних ділянок планують відібрати на потреби армії рф

У Криму понад 950 земельних ділянок планують відібрати на потреби армії рф

Київ • УНН

 • 20579 перегляди

Понад 950 земельних ділянок у тимчасово окупованому Криму планується вилучити без попереднього викупу у їх власників для потреб терористичних сил Кремля.

Окупанти в Криму планують вилучити понад 950 земельних ділянок  для потреб міністерства оборони рф. Робитимуть це без попереднього викупу у їх власників. Про це УНН повідомляє із посиланням на Національний спротив. 

Понад 950 земельних ділянок у тимчасово окупованому Криму планують вилучити на потреби терористичної армії кремля. Такий наказ видало міністерство нападу рф

- заявили в Нацспротиві.

У Нацспротиві вказали, що вилучатимуть землі без попереднього викупу у їх власників. Свої дії окупаційна влада виправдовує воєнними станом.

Також повідомили, що ще введено в дію наказ про режимні об’єкти, до яких входить більша частина земель Севастополя. Жодне право власності на землю чи нерухомість, навіть якщо воно оформлене відповідно до законодавства рф, у такому випадку не має юридичної сили.

У Національному спротиві наголосили, що від початку окупації земель України ворог чинить терор щодо цивільного населення. Зокрема, окупанти вимагають від селян перереєструвати право власності на земельні паї відповідно до нового законодавства. В іншому випадку погрожують "націоналізувати" ділянки.

Через низьку кількість призовників в окупованому Криму росіяни хочуть посилити мобілізацію - Центр нацспротиву 30.05.24, 16:56 • 19569 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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