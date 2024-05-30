Через низьку кількість призовників в окупованому Криму росіяни хочуть посилити мобілізацію - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Росіяни в окупованому Криму не виконали план призову жителів в російську армію, тож загарбники планують посилити примусові мобілізаційні заходи на півострові.
росіяни в тимчасово окупованому Криму не змогли виконати план з призову мешканців півострова до лав армії рф. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що війна проти України не популярна серед місцевого населення, яке не бажає стати жертвою кремля, та воювати про рідної країни. Відтак росіяни планують збільшити заходи примусу на півострові.
Окупанти в Криму посилюють незаконні мобілізаційні заходи, працюють мобільні мобілізаційні бригади 06.05.24, 13:59 • 25640 переглядiв
Наразі план виконали на 34% від необхідного рівня, відтак виконуючий роль керівника Криму сєргєй аксьонов провів нараду з силовиками аби посилити мобілізаційні заходи та вербування місцевого населення
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У Центрі національного спротиву заявили, що окупанти у загарбаному Криму примушують підписувати контракти з російським міноборони.