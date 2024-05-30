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Через низьку кількість призовників в окупованому Криму росіяни хочуть посилити мобілізацію - Центр нацспротиву

Через низьку кількість призовників в окупованому Криму росіяни хочуть посилити мобілізацію - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 19569 перегляди

Росіяни в окупованому Криму не виконали план призову жителів в російську армію, тож загарбники планують посилити примусові мобілізаційні заходи на півострові.

росіяни в тимчасово окупованому Криму не змогли виконати план з призову мешканців півострова до лав армії рф. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що війна проти України не популярна серед місцевого населення, яке не бажає стати жертвою кремля, та воювати про рідної країни. Відтак росіяни планують збільшити заходи примусу на півострові.

Окупанти в Криму посилюють незаконні мобілізаційні заходи, працюють мобільні мобілізаційні бригади 06.05.24, 13:59 • 25640 переглядiв

Наразі план виконали на 34% від необхідного рівня, відтак виконуючий роль керівника Криму сєргєй аксьонов провів нараду з силовиками аби посилити мобілізаційні заходи та вербування місцевого населення

- заявили в Спротиві. 

Нагадаємо

У Центрі національного спротиву заявили, що окупанти у загарбаному Криму примушують підписувати контракти з російським міноборони.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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