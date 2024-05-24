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Мешканців загарбаного Криму примушують підписувати контракти з міноборони рф

Мешканців загарбаного Криму примушують підписувати контракти з міноборони рф

Київ • УНН

 • 106302 перегляди

Ворог у тимчасово окупованому Криму змушує мешканців підписувати контракти з міністерством оборони рф, маючи на меті завербувати щонайменше 2 700 осіб до російських збройних сил.

Окупанти у загарбаному Криму примушують підписувати контракти з російським міноборони. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У тимчасово окупованому Криму від мешканців вимагають підписати контракти з міністерством рф.

Згідно з планом, встановленим кремлем, не менше 2700 осіб мають приєднатися до збройних сил рф. Однак бажаючих воювати проти України на кримських територіях практично немає.

Щоб залучити більше людей, колаборанти використовують пропагандистську кампанію з участю волонтерів. Тепер у кожному військовому комісаріаті працюватимуть по два волонтери, які переконуватимуть потенційних добровольців приєднатися до армії.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України триває мобілізація. У рамках примусової паспортизації російські окупанти змушують українців реєструватися у фейкових "військкоматах", водночас заперечуючи факти мобілізації.

Окупанти примушують до паспортизації мешканців ТОТ перед "виборами путіна" - Центр нацспротиву23.01.24, 18:10 • 31739 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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