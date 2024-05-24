Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

Оккупанты в захваченном Крыму заставляют подписывать контракты с российским минобороны. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированном Крыму от жителей требуют подписать контракты с министерством рф.

Согласно плану, установленному кремлем, не менее 2700 человек должны присоединиться к вооруженным силам рф. Однако желающих воевать против Украины на крымских территориях практически нет.

Чтобы привлечь больше людей, коллаборационисты используют пропагандистскую кампанию с участием волонтеров. Теперь в каждом военном комиссариате будут работать по два волонтера, которые будут убеждать потенциальных добровольцев присоединиться к армии.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины продолжается мобилизация. В рамках принудительной паспортизации российские оккупанты заставляют украинцев регистрироваться в фейковых "военкоматах", одновременно отрицая факты мобилизации.

Оккупанты принуждают к паспортизации жителей ВОТ перед "выборами Путина" - Центр нацсопротивления