Из-за низкого количества призывников в оккупированном Крыму россияне хотят усилить мобилизацию - Центр нацсопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  35565 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  63782 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  104994 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  98293 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  117282 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  80613 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  86737 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  115866 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120904 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117706 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

29 мая 2024, 11:15  •  154237 просмотра

Из-за низкого количества призывников в оккупированном Крыму россияне хотят усилить мобилизацию - Центр нацсопротивления

Россияне в оккупированном Крыму не выполнили план призыва жителей в российскую армию, поэтому захватчики планируют усилить принудительные мобилизационные мероприятия на полуострове.

Общество •   •  7395 просмотра
Из-за низкого количества призывников в оккупированном Крыму россияне хотят усилить мобилизацию - Центр нацсопротивления

Украина запретит экспорт сахара в страны ЕС до конца года: что известно

Украина запретит экспорт сахара в ЕС до конца 2023 года, поскольку квота в размере 262 тыс. тонн уже исчерпана.

Экономика •   •  6728 просмотра
Украина запретит экспорт сахара в страны ЕС до конца года: что известно

Украина может получить миллион снарядов в рамках чешской инициативы до конца года - Блинкен в Праге

Ожидается, что Украина получит миллион снарядов до конца года благодаря чешской инициативе, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Прагу.

Война •   •  9839 просмотра
Украина может получить миллион снарядов в рамках чешской инициативы до конца года - Блинкен в Праге

Минобороны Китая отреагировало на обвинения в поддержке российского ОПК: говорят, "ответственно" относятся к экспорту военной продукции

Представитель Министерства обороны Китая в Цянь заявил, что Китай ответственно относится к экспорту военной продукции, реагируя на обвинения Соединенных Штатов в поддержке российской оборонной промышленности, и подчеркнул стремление Китая к мирному урегулированию конфликта.

Война •   •  8750 просмотра
Минобороны Китая отреагировало на обвинения в поддержке российского ОПК: говорят, "ответственно" относятся к экспорту военной продукции

Юсов о катерах рф "Тунец" в Крыму: не подлежат восстановлению

Два российских катера типа "Тунец" были полностью уничтожены и восстановлению не подлежат, несмотря на усилия россии по их защите с использованием беспрецедентных средств авиации, стрелкового оружия, артиллерии и инженерных сооружений.

Война •   •  6707 просмотра
Юсов о катерах рф "Тунец" в Крыму: не подлежат восстановлению

Финляндия выступает против призывов ЕС ввести торговые санкции против Израиля

Финляндия выступает против призывов ЕС ввести торговые санкции против Израиля, несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации в Газе из-за израильских военных операций, предпочитая продолжать торговлю с высокотехнологичной страной.

Новости Мира •   •  6016 просмотра
Финляндия выступает против призывов ЕС ввести торговые санкции против Израиля

Одна из самых дорогих в мире: гитару Джона Леннона продали на аукционе за почти 2,9 миллиона долларов

Гитара Джона Леннона под названием Hootenanny, которую он использовал во время записи альбомов The Beatles "Help!"и" Rubber Soul " в 1965 году, была продана на аукционе за почти 2,9 миллиона долларов, став самым дорогим лотом в истории британской группы.

УНН Lite •   •  9440 просмотра
Одна из самых дорогих в мире: гитару Джона Леннона продали на аукционе за почти 2,9 миллиона долларов

Потери энергосектора ухудшают прогноз роста экономики на 2024 год-Нацбанк

В связи с российскими ракетными ударами, разрушающими критически важную инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, Национальный банк Украины снизил прогноз экономического роста Украины на 2024 год до 3%.

Экономика •   •  7519 просмотра
Потери энергосектора ухудшают прогноз роста экономики на 2024 год-Нацбанк

Жестокое обращение с гражданскими на Луганщине - руководителю оккупационного СИЗО сообщено о подозрении

Начальнику российской тюрьмы в оккупированной Луганской области сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими лицами, включая пытки и лишение пищи и воды, с целью принудить к сотрудничеству с оккупантами.

Война •   •  8619 просмотра
Жестокое обращение с гражданскими на Луганщине - руководителю оккупационного СИЗО сообщено о подозрении

Более 5 тыс. случаев преступлений рф против окружающей среды зафиксировано в Украине

По данным украинского министра, зафиксировано более 5000 экологических преступлений, совершенных Россией в Украине, общая стоимость которых превышает 2,4 трлн гривен.

Война •   •  8970 просмотра
Более 5 тыс. случаев преступлений рф против окружающей среды зафиксировано в Украине