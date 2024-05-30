Из-за низкого количества призывников в оккупированном Крыму россияне хотят усилить мобилизацию - Центр нацсопротивления

россияне во временно оккупированном Крыму на смогли выполнить план по призыву жителей полуострова в ряды армии рф. Об этом заявили в центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что война против Украины не популярна среди местного населения, которое не желает стать жертвой кремля, и воевать о родной стране. Поэтому россияне планируют увеличить меры принуждения на полуострове.

Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады

Сейчас план выполнили на 34% от необходимого уровня, поэтому исполняющий роль руководителя Крыма Сергей Аксенов провел совещание с силовиками, чтобы усилить мобилизационные мероприятия и вербовку местного населения - заявили в сопротивлении.

Напомним

В центре национального сопротивления заявили, что оккупанты в захваченном Крыму заставляют подписывать контракты с российским Минобороны.