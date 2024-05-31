В Крыму более 950 земельных участков планируют отобрать на нужды армии рф

Оккупанты в Крыму планируют изъять более 950 земельных участков для нужд министерства обороны рф. Будут делать это без предварительного выкупа у их владельцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальное сопротивление.

Более 950 земельных участков во временно оккупированном Крыму планируют изъять на нужды террористической армии кремля. Такой приказ издало министерство нападения рф - заявили в Нацсопротивлении.

В Нацсопротивлении указали, что будут изымать земли без предварительного выкупа у их владельцев. Свои действия оккупационные власти оправдывают военным положением.

Также сообщили, что еще введен в действие приказ о режимных объектах, в которые входит большая часть земель Севастополя. Одно право собственности на землю или недвижимость, даже если оно оформлено в соответствии с законодательством рф, в таком случае не имеет юридической силы.

В Национальном сопротивлении подчеркнули, что с начала оккупации земель Украины враг оказывает террор в отношении гражданского населения. В частности, оккупанты требуют от крестьян перерегистрировать право собственности на земельные паи в соответствии с новым законодательством. В противном случае угрожают "национализировать" участки.

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