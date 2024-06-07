Суд оккупантов в Крыму удовлетворил иск к Украине из-за "энергетической блокады" полуострова

Подконтрольный оккупационным властям Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования захватчиков по делу о возмещении "причиненного Украиной вреда вследствие энергетической блокады полуострова". Об этом пишет заявления в так называемый председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в Telegram, передает УНН.

Детали

По итогам судебного разбирательства решено взыскать с кабинета министров Украины, Министерства энергетики Украины, Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей - заявил Константинов

Иск был подан российскими властями Крыма в марте этого года. О том, как именно планируется взыскать эту сумму, Константинов не уточнил. Украинские власти не признают решения подконтрольных рф судов в Крыму.

В Крыму более 950 земельных участков планируют отобрать на нужды армии рф

Справочно

Электроэнергия с материковой части Украины перестала поступать в аннексированный Крым в декабре 2015 года – после повреждения электроопор в Херсонской области.

До аннексии полуострова дефицит электроэнергии в Крыму покрывался за счет других регионов Украины.

Напомним

Прокуратура АР Крым и Севастополя заявила, что такое называемого "заместителя министра экономического развития" временно оккупированного Крыма подозревают в государственной измене и коллаборационизме.