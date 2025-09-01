Telegram лідирує серед джерел новин для українців - опитування

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
11:39 • 2080 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 46140 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 37772 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 66898 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 76120 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 71452 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 60662 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 31495 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 23636 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 54335 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
4м/с
38%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 67200 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 66642 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 54368 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 52046 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 44365 перегляди
Публікації
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 14666 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 66898 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 76120 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 71452 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto1 вересня, 05:39 • 60662 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Королева Камілла
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Львів
Китай
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 4222 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 132187 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 263006 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 284633 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 280405 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
The Times
ChatGPT
Мі-8

Telegram лідирує серед джерел новин для українців - опитування

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Месенджер Telegram залишається головним джерелом інформації для українців, його читають 52% опитаних. YouTube та Facebook посідають друге та третє місця відповідно.

Telegram лідирує серед джерел новин для українців - опитування

Головним засіб отримання інформації про актуальні події для українців залишається месенджер Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Деталі

Опитування проводилось в період з 1 по 13 серпня 2025 року. В ньому брали участь 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Телеграм-канали постійно або часто (від 4 до 5 днів на тиждень) читає 52% від опитаних.

Друге місце за популярністю посідає YouTube (32% дивляться постійно або часто), на третьому місці - Facebook (28%).

25% від опитаних постійно або часто переглядають телемарафон "Єдині новини" або чати у Viber. Водночас 84% не читають газет і журналів для отримання інформації.

Ще 75% не довіряють радіо, 69% - регіональним медіа, 67% - регіональним онлайн-медіа, 66% - міжнародним онлайн-медіа.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що понад 70% українців згодні на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Євген Устименко

СуспільствоМультимедіа
Telegram
Донецька область
Харківська область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область
Автономна Республіка Крим
Україна
YouTube
Facebook