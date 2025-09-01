Telegram лідирує серед джерел новин для українців - опитування
Київ • УНН
Месенджер Telegram залишається головним джерелом інформації для українців, його читають 52% опитаних. YouTube та Facebook посідають друге та третє місця відповідно.
Головним засіб отримання інформації про актуальні події для українців залишається месенджер Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Деталі
Опитування проводилось в період з 1 по 13 серпня 2025 року. В ньому брали участь 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.
Телеграм-канали постійно або часто (від 4 до 5 днів на тиждень) читає 52% від опитаних.
Друге місце за популярністю посідає YouTube (32% дивляться постійно або часто), на третьому місці - Facebook (28%).
25% від опитаних постійно або часто переглядають телемарафон "Єдині новини" або чати у Viber. Водночас 84% не читають газет і журналів для отримання інформації.
Ще 75% не довіряють радіо, 69% - регіональним медіа, 67% - регіональним онлайн-медіа, 66% - міжнародним онлайн-медіа.
