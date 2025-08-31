Українці вимагають міжнародних гарантій для припинення вогню: дані соцопитування
Київ • УНН
Понад 70% українців згодні на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Опитування групи "Рейтинг" показало, що 75% опитаних вимагають гарантій від США та країн Європи.
Понад 70% громадян України вважають за необхідне погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Деталі
У опитуванні взяли участь громадяни України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
Вибіркова сукупність - 1600 респондентів, терміни проведення опитування - з 21 по 23 серпня 2025 року.
75% опитаних вважає, що Україна має погодитись на припинення вогню за умов надання гарантій безпеки від США та країн Європи. Ще 19% опитаних вважає, що Україна не має погоджуватись за жодних умов.
Крім того, ще 3% вважають, що Україна повинна погодитися на припинення вогню без будь-яких умов, а ще 3% не змогли відповісти.
- 52% опитаних вважає ключовою гарантією безпеки фінансування
армії та постачання зброї від партнерів;
- 48% опитаних вважає гарантією безпеки зобов’язання
союзників вступити у війну в разі повторного нападу ;
- 44% опитаних називають гарантією міжнародне
патрулювання повітряного і морського простору.
Нагадаємо
67% американців песимістично оцінюють перспективи мирної угоди між росією і Україною.