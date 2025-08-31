Українці вимагають міжнародних гарантій для припинення вогню: дані соцопитування

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 22638 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 56859 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 78134 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 94100 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 109763 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 253305 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 111816 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85419 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99440 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 322036 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 16869 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 15533 перегляди
Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Азербайджану Алієвим в рамках саміту ШОС31 серпня, 06:52 • 5272 перегляди
Чорноморськ та околиці знеструмлені після атаки безпілотників ворога - звіт одеської ОВА31 серпня, 07:00 • 3798 перегляди
Над волгоградською та ростовською областю росії перехоплювали дрони, ще декілька БпЛА завітали у інші частини рф31 серпня, 07:27 • 4168 перегляди
В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ31 серпня, 07:48 • 6716 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo10:07 • 10954 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 98140 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 228081 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 229853 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 322036 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 270477 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Кая Каллас
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Крим
Німеччина
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 107922 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 240636 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263940 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 261166 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 241102 перегляди
Фейкові новини
Ракетна система С-400
Bild
The New York Times
Мі-8

Українці вимагають міжнародних гарантій для припинення вогню: дані соцопитування

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Понад 70% українців згодні на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Опитування групи "Рейтинг" показало, що 75% опитаних вимагають гарантій від США та країн Європи.

Українці вимагають міжнародних гарантій для припинення вогню: дані соцопитування

Понад 70% громадян України вважають за необхідне погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Деталі

У опитуванні взяли участь громадяни України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність - 1600 респондентів, терміни проведення опитування - з 21 по 23 серпня 2025 року.

75% опитаних вважає, що Україна має погодитись на припинення вогню за умов надання гарантій безпеки від США та країн Європи. Ще 19% опитаних вважає, що Україна не має погоджуватись за жодних умов.

Крім того, ще 3% вважають, що Україна повинна погодитися на припинення вогню без будь-яких умов, а ще 3% не змогли відповісти.

  • 52% опитаних вважає ключовою гарантією безпеки фінансування армії та постачання зброї від партнерів;
    • 48% опитаних вважає гарантією безпеки зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу ;
      • 44% опитаних називають гарантією міжнародне патрулювання повітряного і морського простору.

        Нагадаємо

        67% американців песимістично оцінюють перспективи мирної угоди між росією і Україною.

        Євген Устименко

