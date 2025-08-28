67% американців налаштовані песимістично щодо перспективи мирної угоди між Україною та рф - опитування
Київ • УНН
Опитування Gallup показало, що 67% американців песимістично оцінюють перспективи мирної угоди між Україною та РФ. Лише 31% оптимістично налаштовані щодо цієї можливості.
Дві третини американців налаштовані песимістично щодо перспективи укладання мирної угоди між Україною та державою-агресором росією про припинення повномасштабної війни. Такими є результати опитування, проведеного консалтинговою фірмою Gallup, пише УНН.
Деталі
З-поміж усіх респондентів тільки 31% оптимістично оцінює можливість укладання мирної угоди між Києвом та москвою. В той же час, 67% налаштовані песимістично. Серед них - 22% "дуже песимістично" і 45% "дещо песимістично").
Найменше скептиків щодо мирної угоди серед виборців Республіканської партії, але й там вони становлять більшість (57% на противагу 42%, які налаштовані оптимістично).
Також згідно з опитуванням, американці стурбовані справедливістю умов будь-якого домовленого врегулювання, а також перспективою дотримання російською федерацією такого врегулювання.
37% дорослих американців дуже стурбовані, а 36% дещо стурбовані тим, що угода про припинення війни буде занадто вигідною для Росії, тоді як 57% дуже стурбовані, а 30% дещо стурбовані тим, що росія порушить умови будь-якої угоди, досягнутої для припинення війни
На противагу цьому, лише 21% американців стурбовані тим, що мирна угода буде надто вигідною для України і тільки 29% – що Україна порушить умови такої угоди.
Опитування тривало 1-15 серпня – до саміту лідерів США та росії на Алясці.
Доповнення
Під час останнього опитування в Німеччині понад половину громадян цієї країни заявили, що Україна має поступитися своїми територіями, щоб досягнути миру у війні із росією. Найбільше таку позицію підтримують виборці правопопулістської партії AfD.
40% американців схвалюють дії Дональда Трампа, тоді як 56% не схвалюють. Найбільша підтримка серед осіб 65+ років, найменша – серед 18-29 років.