67% американців налаштовані песимістично щодо перспективи мирної угоди між Україною та рф - опитування

Ексклюзив
15:40 • 8642 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 17189 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 55903 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 31393 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 45666 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 88472 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 109093 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 98204 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 114232 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 82641 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Популярнi новини
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 67863 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo28 серпня, 08:54 • 75265 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28 серпня, 09:33 • 149172 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн28 серпня, 10:55 • 64806 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 27215 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
15:40 • 8642 перегляди
15:40 • 8642 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 27879 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 55937 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 171657 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 173969 перегляди
67% американців налаштовані песимістично щодо перспективи мирної угоди між Україною та рф - опитування

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Опитування Gallup показало, що 67% американців песимістично оцінюють перспективи мирної угоди між Україною та РФ. Лише 31% оптимістично налаштовані щодо цієї можливості.

67% американців налаштовані песимістично щодо перспективи мирної угоди між Україною та рф - опитування

Дві третини американців налаштовані песимістично щодо перспективи укладання мирної угоди між Україною та державою-агресором росією про припинення повномасштабної війни. Такими є результати опитування, проведеного консалтинговою фірмою Gallup, пише УНН.

Деталі

З-поміж усіх респондентів тільки 31% оптимістично оцінює можливість укладання мирної угоди між Києвом та москвою. В той же час, 67% налаштовані песимістично. Серед них - 22% "дуже песимістично" і 45% "дещо песимістично").

Найменше скептиків щодо мирної угоди серед виборців Республіканської партії, але й там вони становлять більшість (57% на противагу 42%, які налаштовані оптимістично).

Також згідно з опитуванням, американці стурбовані справедливістю умов будь-якого домовленого врегулювання, а також перспективою дотримання російською федерацією такого врегулювання.

37% дорослих американців дуже стурбовані, а 36% дещо стурбовані тим, що угода про припинення війни буде занадто вигідною для Росії, тоді як 57% дуже стурбовані, а 30% дещо стурбовані тим, що росія порушить умови будь-якої угоди, досягнутої для припинення війни

- ідеться в публікації.

На противагу цьому, лише 21% американців стурбовані тим, що мирна угода буде надто вигідною для України і тільки 29% – що Україна порушить умови такої угоди.

Опитування тривало 1-15 серпня – до саміту лідерів США та росії на Алясці.

Доповнення

Під час останнього опитування в Німеччині понад половину громадян цієї країни заявили, що Україна має поступитися своїми територіями, щоб досягнути миру у війні із росією. Найбільше таку позицію підтримують виборці правопопулістської партії AfD.

40% американців схвалюють дії Дональда Трампа, тоді як 56% не схвалюють. Найбільша підтримка серед осіб 65+ років, найменша – серед 18-29 років.

Павло Зінченко

