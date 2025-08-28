67% американців налаштовані песимістично щодо перспективи мирної угоди між Україною та рф - опитування

Дві третини американців налаштовані песимістично щодо перспективи укладання мирної угоди між Україною та державою-агресором росією про припинення повномасштабної війни. Такими є результати опитування, проведеного консалтинговою фірмою Gallup, пише УНН.

З-поміж усіх респондентів тільки 31% оптимістично оцінює можливість укладання мирної угоди між Києвом та москвою. В той же час, 67% налаштовані песимістично. Серед них - 22% "дуже песимістично" і 45% "дещо песимістично").

Найменше скептиків щодо мирної угоди серед виборців Республіканської партії, але й там вони становлять більшість (57% на противагу 42%, які налаштовані оптимістично).

Також згідно з опитуванням, американці стурбовані справедливістю умов будь-якого домовленого врегулювання, а також перспективою дотримання російською федерацією такого врегулювання.

37% дорослих американців дуже стурбовані, а 36% дещо стурбовані тим, що угода про припинення війни буде занадто вигідною для Росії, тоді як 57% дуже стурбовані, а 30% дещо стурбовані тим, що росія порушить умови будь-якої угоди, досягнутої для припинення війни