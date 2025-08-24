56% відсотків американців не схвалюють дії Трампа: результати опитування

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
05:50 • 806 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 41667 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 46731 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 26307 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 51396 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33542 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 33926 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26337 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25669 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14698 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.8м/с
63%
746мм
Популярнi новини
Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУРVideo23 серпня, 20:20 • 7386 перегляди
86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого23 серпня, 20:47 • 7812 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto00:24 • 11369 перегляди
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо01:39 • 5190 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW02:03 • 10435 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 794 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 41660 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 29477 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 41355 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 31338 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Курська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 33924 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 21286 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 22898 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 25542 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 32632 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
КАБ-500
КАБ-250
Falcon 9

56% відсотків американців не схвалюють дії Трампа: результати опитування

Київ • УНН

 • 128 перегляди

40% американців схвалюють дії Дональда Трампа, тоді як 56% не схвалюють. Найбільша підтримка серед осіб 65+ років, найменша – серед 18-29 років.

56% відсотків американців не схвалюють дії Трампа: результати опитування

40 відсотків американців повністю або частково схвалюють дії президента США Дональда Трампа. Про це свідчать результати опитування, проведеного Economist/YouGov, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що понад половина дорослих громадян США (56%) повністю або частково не схвалюють дії чинного глави Білого дому. Ще 4 відсотки не визначилися.

Більшість прихильників Демократичної партії ставляться до дій Трампа негативно, тоді як більшість республіканців підтримують їх. При цьому найвищий рівень підтримки чинного президента (48%) демонструють американці віком 65 років і старші, найнижчий - громадяни віком 18-29 років (29%).

Повністю схвалюють роботу Трампа 23% американців, повністю не схвалюють - 47%.

Довідково

Опитування Economist/YouGov проводилося з 15 по 18 серпня серед 1568 дорослих громадян США. Похибка становить близько 3,5%.

Нагадаємо

Згідно з липневим опитуванням Economist/YouGov, 41% американців схвалювали діяльність президента США, 55% - не схвалювали, ще 4% не визначилися.

Папа Лев XIV випередив Зеленського, Сандерса й Маска: рейтинг найпозитивніших світових лідерів та політиків07.08.25, 16:07 • 3981 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки