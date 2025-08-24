56% відсотків американців не схвалюють дії Трампа: результати опитування
Київ • УНН
40% американців схвалюють дії Дональда Трампа, тоді як 56% не схвалюють. Найбільша підтримка серед осіб 65+ років, найменша – серед 18-29 років.
40 відсотків американців повністю або частково схвалюють дії президента США Дональда Трампа. Про це свідчать результати опитування, проведеного Economist/YouGov, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що понад половина дорослих громадян США (56%) повністю або частково не схвалюють дії чинного глави Білого дому. Ще 4 відсотки не визначилися.
Більшість прихильників Демократичної партії ставляться до дій Трампа негативно, тоді як більшість республіканців підтримують їх. При цьому найвищий рівень підтримки чинного президента (48%) демонструють американці віком 65 років і старші, найнижчий - громадяни віком 18-29 років (29%).
Повністю схвалюють роботу Трампа 23% американців, повністю не схвалюють - 47%.
Довідково
Опитування Economist/YouGov проводилося з 15 по 18 серпня серед 1568 дорослих громадян США. Похибка становить близько 3,5%.
Нагадаємо
Згідно з липневим опитуванням Economist/YouGov, 41% американців схвалювали діяльність президента США, 55% - не схвалювали, ще 4% не визначилися.
