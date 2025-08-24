$41.220.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

56% американцев не одобряют действия Трампа: результаты опроса

Киев • УНН

 • 726 просмотра

40% американцев одобряют действия Дональда Трампа, тогда как 56% не одобряют. Наибольшая поддержка среди лиц 65+ лет, наименьшая – среди 18-29 лет.

56% американцев не одобряют действия Трампа: результаты опроса

40 процентов американцев полностью или частично одобряют действия президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Economist/YouGov, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что более половины взрослых граждан США (56%) полностью или частично не одобряют действия действующего главы Белого дома. Еще 4 процента не определились.

Большинство сторонников Демократической партии относятся к действиям Трампа негативно, тогда как большинство республиканцев поддерживают их. При этом самый высокий уровень поддержки действующего президента (48%) демонстрируют американцы в возрасте 65 лет и старше, самый низкий - граждане в возрасте 18-29 лет (29%).

Полностью одобряют работу Трампа 23% американцев, полностью не одобряют - 47%.

Справка

Опрос Economist/YouGov проводился с 15 по 18 августа среди 1568 взрослых граждан США. Погрешность составляет около 3,5%.

Напомним

Согласно июльскому опросу Economist/YouGov, 41% американцев одобряли деятельность президента США, 55% - не одобряли, еще 4% не определились.

Папа Лев XIV опередил Зеленского, Сандерса и Маска: рейтинг самых позитивных мировых лидеров и политиков07.08.25, 16:07 • 3982 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты