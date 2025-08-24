56% американцев не одобряют действия Трампа: результаты опроса
40% американцев одобряют действия Дональда Трампа, тогда как 56% не одобряют. Наибольшая поддержка среди лиц 65+ лет, наименьшая – среди 18-29 лет.
40 процентов американцев полностью или частично одобряют действия президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Economist/YouGov, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что более половины взрослых граждан США (56%) полностью или частично не одобряют действия действующего главы Белого дома. Еще 4 процента не определились.
Большинство сторонников Демократической партии относятся к действиям Трампа негативно, тогда как большинство республиканцев поддерживают их. При этом самый высокий уровень поддержки действующего президента (48%) демонстрируют американцы в возрасте 65 лет и старше, самый низкий - граждане в возрасте 18-29 лет (29%).
Полностью одобряют работу Трампа 23% американцев, полностью не одобряют - 47%.
Справка
Опрос Economist/YouGov проводился с 15 по 18 августа среди 1568 взрослых граждан США. Погрешность составляет около 3,5%.
Напомним
Согласно июльскому опросу Economist/YouGov, 41% американцев одобряли деятельность президента США, 55% - не одобряли, еще 4% не определились.
