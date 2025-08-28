$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 9418 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 18331 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 61369 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 34132 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 48381 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 90940 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 110557 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 98992 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 114516 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 82809 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
67% американцев пессимистично настроены относительно перспективы мирного соглашения между Украиной и РФ - опрос

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Опрос Gallup показал, что 67% американцев пессимистично оценивают перспективы мирного соглашения между Украиной и РФ. Только 31% оптимистично настроены относительно этой возможности.

67% американцев пессимистично настроены относительно перспективы мирного соглашения между Украиной и РФ - опрос

Две трети американцев пессимистично настроены относительно перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и государством-агрессором Россией о прекращении полномасштабной войны. Таковы результаты опроса, проведенного консалтинговой фирмой Gallup, пишет УНН.

Детали

Среди всех респондентов только 31% оптимистично оценивает возможность заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. В то же время, 67% настроены пессимистично. Среди них - 22% "очень пессимистично" и 45% "несколько пессимистично").

Меньше всего скептиков относительно мирного соглашения среди избирателей Республиканской партии, но и там они составляют большинство (57% в противовес 42%, которые настроены оптимистично).

Также согласно опросу, американцы обеспокоены справедливостью условий любого договоренного урегулирования, а также перспективой соблюдения Российской Федерацией такого урегулирования.

37% взрослых американцев очень обеспокоены, а 36% несколько обеспокоены тем, что соглашение о прекращении войны будет слишком выгодным для России, тогда как 57% очень обеспокоены, а 30% несколько обеспокоены тем, что Россия нарушит условия любого соглашения, достигнутого для прекращения войны

- говорится в публикации.

В противовес этому, лишь 21% американцев обеспокоены тем, что мирное соглашение будет слишком выгодным для Украины и только 29% – что Украина нарушит условия такого соглашения.

Опрос длился 1-15 августа – до саммита лидеров США и России на Аляске.

Дополнение

Во время последнего опроса в Германии более половины граждан этой страны заявили, что Украина должна уступить свои территории, чтобы достичь мира в войне с Россией. Больше всего такую позицию поддерживают избиратели правопопулистской партии AfD.

40% американцев одобряют действия Дональда Трампа, тогда как 56% не одобряют. Наибольшая поддержка среди лиц 65+ лет, наименьшая – среди 18-29 лет.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Киев