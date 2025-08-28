67% американцев пессимистично настроены относительно перспективы мирного соглашения между Украиной и РФ - опрос

Две трети американцев пессимистично настроены относительно перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и государством-агрессором Россией о прекращении полномасштабной войны. Таковы результаты опроса, проведенного консалтинговой фирмой Gallup, пишет УНН.

Среди всех респондентов только 31% оптимистично оценивает возможность заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. В то же время, 67% настроены пессимистично. Среди них - 22% "очень пессимистично" и 45% "несколько пессимистично").

Меньше всего скептиков относительно мирного соглашения среди избирателей Республиканской партии, но и там они составляют большинство (57% в противовес 42%, которые настроены оптимистично).

Также согласно опросу, американцы обеспокоены справедливостью условий любого договоренного урегулирования, а также перспективой соблюдения Российской Федерацией такого урегулирования.

37% взрослых американцев очень обеспокоены, а 36% несколько обеспокоены тем, что соглашение о прекращении войны будет слишком выгодным для России, тогда как 57% очень обеспокоены, а 30% несколько обеспокоены тем, что Россия нарушит условия любого соглашения, достигнутого для прекращения войны