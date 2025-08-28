67% американцев пессимистично настроены относительно перспективы мирного соглашения между Украиной и РФ - опрос
Киев • УНН
Опрос Gallup показал, что 67% американцев пессимистично оценивают перспективы мирного соглашения между Украиной и РФ. Только 31% оптимистично настроены относительно этой возможности.
Две трети американцев пессимистично настроены относительно перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и государством-агрессором Россией о прекращении полномасштабной войны. Таковы результаты опроса, проведенного консалтинговой фирмой Gallup, пишет УНН.
Детали
Среди всех респондентов только 31% оптимистично оценивает возможность заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. В то же время, 67% настроены пессимистично. Среди них - 22% "очень пессимистично" и 45% "несколько пессимистично").
Меньше всего скептиков относительно мирного соглашения среди избирателей Республиканской партии, но и там они составляют большинство (57% в противовес 42%, которые настроены оптимистично).
Также согласно опросу, американцы обеспокоены справедливостью условий любого договоренного урегулирования, а также перспективой соблюдения Российской Федерацией такого урегулирования.
37% взрослых американцев очень обеспокоены, а 36% несколько обеспокоены тем, что соглашение о прекращении войны будет слишком выгодным для России, тогда как 57% очень обеспокоены, а 30% несколько обеспокоены тем, что Россия нарушит условия любого соглашения, достигнутого для прекращения войны
В противовес этому, лишь 21% американцев обеспокоены тем, что мирное соглашение будет слишком выгодным для Украины и только 29% – что Украина нарушит условия такого соглашения.
Опрос длился 1-15 августа – до саммита лидеров США и России на Аляске.
Дополнение
Во время последнего опроса в Германии более половины граждан этой страны заявили, что Украина должна уступить свои территории, чтобы достичь мира в войне с Россией. Больше всего такую позицию поддерживают избиратели правопопулистской партии AfD.
40% американцев одобряют действия Дональда Трампа, тогда как 56% не одобряют. Наибольшая поддержка среди лиц 65+ лет, наименьшая – среди 18-29 лет.