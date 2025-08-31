Украинцы требуют международных гарантий для прекращения огня: данные соцопроса
Киев • УНН
Более 70% украинцев согласны на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности. Опрос группы "Рейтинг" показал, что 75% опрошенных требуют гарантий от США и стран Европы.
Детали
В опросе приняли участие граждане Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.
Выборочная совокупность - 1600 респондентов, сроки проведения опроса - с 21 по 23 августа 2025 года.
75% опрошенных считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня при условии предоставления гарантий безопасности от США и стран Европы. Еще 19% опрошенных считают, что Украина не должна соглашаться ни при каких условиях.
Кроме того, еще 3% считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня без каких-либо условий, а еще 3% затруднились ответить.
- 52% опрошенных считают ключевой гарантией безопасности финансирование
армии и поставки оружия от партнеров;
- 48% опрошенных считают гарантией безопасности обязательства
союзников вступить в войну в случае повторного нападения;
- 44% опрошенных называют гарантией международное
патрулирование воздушного и морского пространства.
