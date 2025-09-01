Telegram лидирует среди источников новостей для украинцев - опрос

Главным средством получения информации об актуальных событиях для украинцев остается мессенджер Telegram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Опрос проводился в период с 1 по 13 августа 2025 года. В нем принимали участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Телеграм-каналы постоянно или часто (от 4 до 5 дней в неделю) читает 52% опрошенных.

Второе место по популярности занимает YouTube (32% смотрят постоянно или часто), на третьем месте - Facebook (28%).

25% опрошенных постоянно или часто просматривают телемарафон "Единые новости" или чаты в Viber. В то же время 84% не читают газет и журналов для получения информации.

Еще 75% не доверяют радио, 69% - региональным медиа, 67% - региональным онлайн-медиа, 66% - международным онлайн-медиа.

