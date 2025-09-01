Telegram лидирует среди источников новостей для украинцев - опрос

$41.320.06
Эксклюзив
11:39 • 4202 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 56836 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 45472 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 80792 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 90087 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 83843 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 70358 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 33436 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24207 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 54778 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Эксклюзивы
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 74779 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 74068 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 61971 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 59556 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 51752 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 17192 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 80792 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 90087 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 83843 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto1 сентября, 05:39 • 70358 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Королева Камилла
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 5570 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 135682 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 266205 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 287541 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 283093 просмотра
Telegram лидирует среди источников новостей для украинцев - опрос

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Мессенджер Telegram остается главным источником информации для украинцев, его читают 52% опрошенных. YouTube и Facebook занимают второе и третье места соответственно.

Telegram лидирует среди источников новостей для украинцев - опрос

Главным средством получения информации об актуальных событиях для украинцев остается мессенджер Telegram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Детали

Опрос проводился в период с 1 по 13 августа 2025 года. В нем принимали участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Телеграм-каналы постоянно или часто (от 4 до 5 дней в неделю) читает 52% опрошенных.

Второе место по популярности занимает YouTube (32% смотрят постоянно или часто), на третьем месте - Facebook (28%).

25% опрошенных постоянно или часто просматривают телемарафон "Единые новости" или чаты в Viber. В то же время 84% не читают газет и журналов для получения информации.

Еще 75% не доверяют радио, 69% - региональным медиа, 67% - региональным онлайн-медиа, 66% - международным онлайн-медиа.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что более 70% украинцев согласны на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности.

Евгений Устименко

