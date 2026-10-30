рф атакувала Україну ракетами з балістикою з різних напрямків і 113 дронами - скільки знищили

росія у ніч на 30 жовтня вдарила по Україні чотирма ракетами Х-59/69 і балістикою, а також 113 дронами. Збито або придушено три керовані ракети та 96 безпілотників. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала рф

У ніч на 30 жовтня (з 18:00 29 жовтня) противник атакував:

балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської, Брянської обл., рф;

чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської обл., рф;

113 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Куди вдарив ворог

Основні напрямки удару - Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих цілей:

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із них - реактивний), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

росія втратила майже 1 600 військових в Україні за добу