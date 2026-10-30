рф атакувала Україну ракетами з балістикою з різних напрямків і 113 дронами - скільки знищили
Київ • УНН
Уночі росія запустила по Україні балістичні та керовані авіаційні ракети й 113 дронів. ППО знищила або придушила 99 повітряних цілей.
росія у ніч на 30 жовтня вдарила по Україні чотирма ракетами Х-59/69 і балістикою, а також 113 дронами. Збито або придушено три керовані ракети та 96 безпілотників. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чим і звідки атакувала рф
У ніч на 30 жовтня (з 18:00 29 жовтня) противник атакував:
- балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської, Брянської обл., рф;
- чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської обл., рф;
- 113 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Куди вдарив ворог
Основні напрямки удару - Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих цілей:
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із них - реактивний), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
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