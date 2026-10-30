рф атаковала Украину ракетами с баллистикой с разных направлений и 113 дронами - сколько уничтожили
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине баллистические и управляемые авиационные ракеты, а также 113 дронов. ПВО уничтожила или подавила 99 воздушных целей.
россия в ночь на 30 октября нанесла по Украине удар четырьмя ракетами Х-59/69 и баллистическими ракетами, а также 113 дронами. Сбиты или подавлены три управляемые ракеты и 96 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковала рф
В ночь на 30 октября (с 18:00 29 октября) противник атаковал:
- баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400/KN-23 из Воронежской, Курской, Брянской обл., рф;
- четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Белгородской обл., рф;
- 113 ударными БпЛА типа Shahed (83 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Шаталово — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.
Куда ударил враг
Основные направления удара — Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 99 вражеских целей:
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 96 вражеских БпЛА типа Shahed (71 из них — реактивный), «Гербера», дронов других типов, несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 5 локациях.
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