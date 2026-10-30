Россия потеряла почти 1 600 военнослужащих в Украине за сутки

В течение суток 29 октября враг потерял в войне в Украине 1 590 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 октября достигли около 1 586 500 человек.

Напомним

В Кремле заявили, что следующий раунд мирных переговоров по завершению войны России против Украины может состояться после 4 ноября. В то же время конкретную дату встречи российская сторона пока не называет.

В октябре потери армии противника достигли рекордных 49 тысяч человек с начала полномасштабной войны — Генштаб