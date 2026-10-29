В октябре потери армии противника достигли рекордных 49 тысяч человек с начала полномасштабной войны — Генштаб

Только за октябрь армия рф потеряла более 49 тысяч оккупантов. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Новый рекорд от Сил обороны Украины! По состоянию на 29 октября 2026 года общие боевые потери противника в живой силе за текущий месяц составляют 49 040 человек. Это уже самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России против Украины. А до завершения октября остается еще трое суток - отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, предыдущий самый высокий показатель был зафиксирован еще в декабре 2024 года, а именно 48 670 человек.

Среднесуточные потери противника в октябре на данный момент составляют около 1 750 человек" - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение 2026 года месячные показатели потерь российских войск росли. В феврале они составляли 26 090 человек, в сентябре - 46 230, а по состоянию на 29 октября достигли 49 040 человек.

Почему это важно: темпы потерь превышают способность противника пополнять свои подразделения. Каждый месяц войны обходится армии рф все дороже. Силы обороны Украины продолжат наносить оккупантам потери до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины - подчеркивают в Генштабе.

В Генштабе сообщили, сколько Россия потеряла за сутки военнослужащих и техники