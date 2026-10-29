В октябре потери армии противника достигли рекордных 49 тысяч человек с начала полномасштабной войны — Генштаб

$45.590.0150.770.09
ukenru
11:07 • 7634 просмотра
С утра удары рф по Днепру, Кременчугу и Чернигову унесли жизни 17 человек, десятки раненыхPhotoVideo
10:46 • 7928 просмотра
Экс-судья Тандыр получил 9 лет за смертельное ДТП на блокпосту
10:33 • 9730 просмотра
Зеленский показал кадры с места удара рф по вокзалу в ДнепреPhotoVideo
09:33 • 12845 просмотра
В Днепре рф нанесла удар по электропоезду, большое количество погибших
08:33 • 16302 просмотра
Украинская делегация выехала в направлении Олешек - Лубинец
06:19 • 27547 просмотра
россия атаковала Украину 112 дронами, уничтожено 75% реактивных
29 октября, 05:58 • 25700 просмотра
Ночные атаки РФ на Украину: взрывы в Харькове, удары по Днепропетровской области и погибший в Ровенской областиPhoto
29 октября, 05:16 • 23628 просмотра
Очередная неспокойная ночь в России: где раздавались взрывы и объявляли воздушную тревогу
29 октября, 04:17 • 24457 просмотра
Турция готова содействовать дипломатическому урегулированию войны в Украине — Эрдоган поговорил с Трампом
29 октября, 03:16 • 22520 просмотра
Украинские военные получили шестиместные багги ATC BOLT 1000 стоимостью 625 тысяч гривен — в чем их преимущество
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.2м/с
56%
757мм
Популярные новости
Деми Ловато рассказала, как восстановила дружбу с Селеной Гомес после нескольких лет отдаления29 октября, 03:07 • 21124 просмотра
Дженнифер Лоуренс призналась, что тайно спорит с незнакомцами в TikTok с анонимного аккаунта29 октября, 04:06 • 16578 просмотра
В Сахаре нашли загадочную гробницу возрастом более 4000 лет с двумя каменными "антеннами"29 октября, 05:05 • 20889 просмотра
На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит06:28 • 18685 просмотра
Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток: народные приметы и советы по уходу07:00 • 25738 просмотра
публикации
Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют11:49 • 2552 просмотра
Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток: народные приметы и советы по уходу07:00 • 25965 просмотра
Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: уменьшатся ли платежи украинцев28 октября, 18:10 • 47331 просмотра
Закон о безопасности работников на рабочем месте требует доработки: в ФПУ объяснили, почему просят президента наложить вето
Эксклюзив
28 октября, 15:20 • 59988 просмотра
Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы28 октября, 13:32 • 52902 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Иран
Канада
Реклама
УНН Lite
Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается10:25 • 4734 просмотра
Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшимVideo09:14 • 7184 просмотра
На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит06:28 • 18903 просмотра
В Сахаре нашли загадочную гробницу возрастом более 4000 лет с двумя каменными "антеннами"29 октября, 05:05 • 21099 просмотра
Дженнифер Лоуренс призналась, что тайно спорит с незнакомцами в TikTok с анонимного аккаунта29 октября, 04:06 • 16734 просмотра
Актуальное
Фильм
Социальная сеть
Financial Times
Техника
The New York Times

В октябре потери армии противника достигли рекордных 49 тысяч человек с начала полномасштабной войны — Генштаб

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

В октябре российская армия потеряла 49 040 военнослужащих — это самый высокий показатель за месяц с начала полномасштабной войны. Предыдущий рекорд составлял 48 670 человек.

В октябре потери армии противника достигли рекордных 49 тысяч человек с начала полномасштабной войны — Генштаб

Только за октябрь армия рф потеряла более 49 тысяч оккупантов. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Новый рекорд от Сил обороны Украины! По состоянию на 29 октября 2026 года общие боевые потери противника в живой силе за текущий месяц составляют 49 040 человек. Это уже самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России против Украины. А до завершения октября остается еще трое суток

- отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, предыдущий самый высокий показатель был зафиксирован еще в декабре 2024 года, а именно 48 670 человек.

Среднесуточные потери противника в октябре на данный момент составляют около 1 750 человек"

- говорится в сообщении.

Кроме того, в течение 2026 года месячные показатели потерь российских войск росли. В феврале они составляли 26 090 человек, в сентябре - 46 230, а по состоянию на 29 октября достигли 49 040 человек.

Почему это важно: темпы потерь превышают способность противника пополнять свои подразделения. Каждый месяц войны обходится армии рф все дороже. Силы обороны Украины продолжат наносить оккупантам потери до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины

- подчеркивают в Генштабе.

В Генштабе сообщили, сколько Россия потеряла за сутки военнослужащих и техники28.10.26, 07:10 • 4264 просмотра

Алла Киосак

Война в Украине
Война в Украине
Украина