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У жовтні втрати армії ворога сягнули рекордних 49 тисяч осіб від початку повномасштабної війни - Генштаб

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

У жовтні російська армія втратила 49 040 військових - найбільше за місяць від початку повномасштабної війни. Попередній рекорд становив 48 670 осіб.

У жовтні втрати армії ворога сягнули рекордних 49 тисяч осіб від початку повномасштабної війни - Генштаб

Лише за жовтень армія рф втратила понад 49 тисяч окупантів. Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Новий рекорд від Сил оборони України! Станом на 29 жовтня 2026 року загальні бойові втрати противника в живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб. Це вже найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення росії проти України. А до завершення жовтня залишається ще три доби

- зазначили у Генштабі.

За наявною інформацією, попередній найвищий показник було зафіксовано ще у грудні 2024 року, зокрема 48 670 осіб.

Середньодобові втрати противника у жовтні на цей час становлять близько 1 750 осіб"

- йдеться у дописі.

До того ж, впродовж 2026 року місячні показники втрат російських військ зростали. У лютому вони становили 26 090 осіб, у вересні - 46 230, а станом на 29 жовтня сягнули до 49 040 осіб.

Чому це важливо: темпи втрат перевищують здатність противника поповнювати свої підрозділи. Кожен місяць війни коштує армії рф дедалі дорожче. Сили оборони України продовжать завдавати окупантам втрат до повного припинення збройної агресії росії проти України

- наголошують у Генштабі.

У Генштабі повідомили, скільки росія втратила протягом доби військових та техніки28.10.26, 07:10 • 4264 перегляди

Алла Кіосак

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