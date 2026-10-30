росія втратила майже 1 600 військових в Україні за добу

Протягом доби 29 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 590 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 жовтня сягнули близько 1 586 500 осіб.

Нагадаємо

У кремлі заявили, що наступний раунд мирних переговорів щодо завершення війни росії проти України може відбутися після 4 листопада. Водночас конкретну дату зустрічі російська сторона поки не називає.

У жовтні втрати армії ворога сягнули рекордних 49 тисяч осіб від початку повномасштабної війни - Генштаб