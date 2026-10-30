росія втратила майже 1 600 військових в Україні за добу

$45.530.0650.680.09
ukenru
04:31 • 18801 перегляди
Атака на Дніпро залишила без світла понад 350 тисяч абонентів
02:26 • 25052 перегляди
російські ракети влучили у промислове підприємство під Кременчуком
29 жовтня, 22:25 • 26347 перегляди
Атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини, є руйнування
29 жовтня, 21:16 • 23560 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі палають склади
29 жовтня, 17:11 • 30010 перегляди
Делегація України, США та росії прибула до пункту доставки допомоги в Олешки - Арахамія
29 жовтня, 15:11 • 31233 перегляди
На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes: водійку госпіталізувалиPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 14:18 • 41433 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
29 жовтня, 12:58 • 24816 перегляди
рф завдала ракетний удар по Лозовій, шестеро поранених
29 жовтня, 12:13 • 24016 перегляди
НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%
29 жовтня, 12:06 • 19353 перегляди
Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 пораненихPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1м/с
77%
757мм
Популярнi новини
російські атаки спричинили блекаут у Дніпрі: без світла 10 мікрорайонів29 жовтня, 21:34 • 8302 перегляди
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto29 жовтня, 22:56 • 17411 перегляди
Трамп надихнув путіна на ескалацію війни в Україні - Le Monde29 жовтня, 23:52 • 10920 перегляди
"Конвой незабаром вирушить до міста": Меланія Трамп розповіла про гуманітарну місію до окупованих Олешків30 жовтня, 00:50 • 11129 перегляди
На ТОТ Запорізької області видали підручники з російською версією історії краю - ЦНС01:24 • 10752 перегляди
Публікації
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 22370 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 22584 перегляди
Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців29 жовтня, 14:30 • 26718 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
Ексклюзив
29 жовтня, 14:18 • 41436 перегляди
Які суми зберігають українці в банках і кому довіряють найбільше29 жовтня, 11:49 • 31478 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Віталій Кличко
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto29 жовтня, 22:56 • 17454 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 18270 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC29 жовтня, 13:11 • 19623 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується29 жовтня, 10:25 • 23169 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo29 жовтня, 09:14 • 26560 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Су-34
Техніка
Starlink

росія втратила майже 1 600 військових в Україні за добу

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

За добу 29 жовтня російські війська втратили 1 590 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 586 500 осіб.

росія втратила майже 1 600 військових в Україні за добу

Протягом доби 29 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 590 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 жовтня сягнули близько 1 586 500 осіб.

Нагадаємо

У кремлі заявили, що наступний раунд мирних переговорів щодо завершення війни росії проти України може відбутися після 4 листопада. Водночас конкретну дату зустрічі російська сторона поки не називає.

У жовтні втрати армії ворога сягнули рекордних 49 тисяч осіб від початку повномасштабної війни - Генштаб29.10.26, 13:13 • 3244 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна