рф атакувала Україну 7 ракетами та 130 безпілотниками: знешкоджено 92 дрони

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", ракетами С-300 та 130 дронами, знешкоджено 92 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 04 листопада (з 20:00 03 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл., а також 130-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Одещина зазнала двох хвиль дронових атак рф на портову інфраструктуру та енергетику: показали наслідки