Одещина зазнала двох хвиль дронових атак рф на портову інфраструктуру та енергетику: показали наслідки

Одеська область уночі зазнала двох хвиль масованих дронових атак рф на енергетику та портову інфраструктуру, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог знов масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини. У ніч проти 4 листопада регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів - написав Кіпер.

З його слів, "попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури".

"Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання", - зазначив Кіпер.

"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Відключень електропостачання немає", - зазначив Кіпер.

