Одещина зазнала двох хвиль дронових атак рф на портову інфраструктуру та енергетику: показали наслідки
Київ • УНН
В ніч на 4 листопада Одеська область зазнала двох хвиль дронових ударів. Зафіксовано влучання в цивільну портову та енергетичну інфраструктуру, що призвело до пожеж та пошкоджень.
Одеська область уночі зазнала двох хвиль масованих дронових атак рф на енергетику та портову інфраструктуру, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Ворог знов масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини. У ніч проти 4 листопада регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів
З його слів, "попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури".
"Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання", - зазначив Кіпер.
"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Відключень електропостачання немає", - зазначив Кіпер.
рф вночі атакувала енергетику на Одещині, є перебої зі світлом і постраждалий: показали наслідки29.10.25, 09:42 • 3877 переглядiв