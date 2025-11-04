Одещина зазнала двох хвиль дронових атак рф на портову інфраструктуру та енергетику: показали наслідки

ukenru
06:34 • 2522 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
3 листопада, 17:51 • 18083 перегляди
У вівторок у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 51318 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 34958 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 37987 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 31726 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 39972 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 18247 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15483 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29722 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
На ТОТ Запоріжжя окупанти готують студентів-медиків до роботи на фронті - ЦНС3 листопада, 22:01 • 5686 перегляди
СБУ затримала інформатора рф, який розставляв "відеопастки" на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ3 листопада, 22:16 • 8820 перегляди
Ірландія скорочує термін проживання українців у державному житлі до 30 днів3 листопада, 23:30 • 8102 перегляди
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС02:25 • 9232 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video03:27 • 7188 перегляди
Публікації
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 2408 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 51323 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 39974 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 35986 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 50414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 474 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 19515 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 24227 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 34075 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 34926 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Опалення

Одещина зазнала двох хвиль дронових атак рф на портову інфраструктуру та енергетику: показали наслідки

Київ • УНН

 • 186 перегляди

В ніч на 4 листопада Одеська область зазнала двох хвиль дронових ударів. Зафіксовано влучання в цивільну портову та енергетичну інфраструктуру, що призвело до пожеж та пошкоджень.

Одещина зазнала двох хвиль дронових атак рф на портову інфраструктуру та енергетику: показали наслідки

Одеська область уночі зазнала двох хвиль масованих дронових атак рф на енергетику та портову інфраструктуру, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог знов масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини. У ніч проти 4 листопада регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів

- написав Кіпер.

З його слів, "попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури".

"Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання", - зазначив Кіпер.

"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Відключень електропостачання немає", - зазначив Кіпер.

рф вночі атакувала енергетику на Одещині, є перебої зі світлом і постраждалий: показали наслідки29.10.25, 09:42 • 3877 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Одеська область